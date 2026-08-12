Atención: Jorge Eliécer Laverde es elegido nuevo contralor general

Con 269 votos a su favor, el Congreso eligió este miércoles a Jorge Eliecer Laverde como nuevo contralor general.

La decisión se da tras varias semanas en las que su nombre estaba entre los dos candidatos que llegaron con mayores posibilidades a ocupar ese cargo junto con el del personero de Bogotá, Andrés Castro, de una lista de diez aspirantes.

Su triunfo estaba prácticamente cantado desde anoche, cuando cinco partidos respaldaron públicamente su candidatura: La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal y Conservador. Y este medio conoció que incluso el Pacto Histórico tenía intención de votar por él.

Laverde asume la dirección del organismo de control sobre los recursos públicos más importante: debe hacer seguimiento al presupuesto nacional, a los recursos de las regalías, a las empresas del Estado.

En el Senado, la votación fue la siguiente: 95 votos para Laverde, 1 para Karol, 1 para Castro y 1 para Abadía, mientras que se registraron 2 votos en blanco y 1 voto nulo.

En la Cámara, la votación fue la siguiente: 174 votos para Laverde y 2 para Castro, además de 2 votos en blanco.