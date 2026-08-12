Estudiantes de Medellín ganaron premio del MIT por su plan para restaurar una de las quebradas de la ciudad

En la línea que divide el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá nace La Volcana, una de las 4.217 quebradas que primero pasa por la vereda San Joaquín, del municipio de Envigado, y que, antes de desembocar en el río Medellín, baja por El Poblado, donde es vecina del New School, de la Universidad EAFIT y del Colegio San José de las Vegas. institución educativa, un grupo de estudiantes diseñó un proyecto para regenerar esta fuente hídrica, que fue el ganador del Regenerative Futures Innovation Challenge 2026, una competencia organizada por la Fab Foundation y la MIT pK-12 Initiative, un programa internacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) —una de las mejores universidades del mundo— diseñado para transformar y mejorar el aprendizaje desde el preescolar hasta el bachillerato. Lea: Tres especies de rana en Huila amplían la biodiversidad en Colombia En esa última, el trabajo del colegio paisa fue galardonado en el FAB26 Boston, la cumbre global más grande sobre fabricación digital, tecnología e innovación. Allí, el San José de las Vegas superó a propuestas realizadas por estudiantes de Brasil y Estados Unidos, quienes quedaron con la segunda y tercera posición, respectivamente. Este proyecto nació de una metodología que desde hace años viene impulsando el colegio, que tiene sedes en la avenida Las Vegas y El Retiro. Su nombre es Challenge y consiste en reunir a niños y jóvenes, tanto de instituciones públicas como privadas, para identificar problemáticas de sus entornos e idear y construir soluciones.

Una de esas problemáticas que detectaron fue el estado de La Volcana, que tiene diversos retos de conservación. En ese entonces, la pregunta que se habían hecho los estudiantes era qué pasaría si pudieran encontrar una manera de hacer sostenible esa quebrada. Fue este año, cuando conocieron la convocatoria del Regenerative Futures Innovation Challenge, que decidieron darle rienda suelta a eso que solo comenzó como un interrogante. Para eso, lo primero que hizo Víctor Lopera, el profesor que estuvo al frente del proyecto, fue reunir un grupo de seis estudiantes. Luego, tuvieron que transformar esa pregunta inicial para pasar de pensar en una manera de hacerla sostenible a encontrar una forma de restaurar La Volcana. “Éramos alrededor de 200 equipos de todo el mundo los que nos postulamos a la competencia. Después de presentar esa primera propuesta, que consistía en un trabajo de investigación sobre la quebrada, pasamos a una ronda con 60 equipos, luego otra con 23 y una última con ocho. Ahí entramos en una etapa de prototipado para comenzar a desarrollar la solución que habíamos planteado”, explicó Samuel Martelo, uno de los estudiantes que participó en el proceso. Le puede interesar: Desde Colombia operaron por “videollamada” a un paciente hospitalizado en India Al principio, los estudiantes pensaban construir un filtro para purificar las aguas residuales de la quebrada. Sin embargo, durante la investigación y gracias a una alianza con el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (URBAM) de EAFIT, conocieron que, debido a una intervención que hizo EPM, La Volcana ya no recibe aguas residuales. Aunque no contaban con datos exactos sobre su nivel de contaminación, decidieron partir de la hipótesis de que el afluente presentaba afectaciones que podían ser atendidas mediante la regeneración del ecosistema. Así fue como decidieron crear un sistema con el que pudieran conocer el estado del agua y buscar formas de mejorar su calidad. Este prototipo funciona a través de un canal construido con tubos de PVC por el que pasa el agua y en el que se encuentran tres especies de plantas acuáticas: lechuga de agua, jacinto de agua y trébol de agua. Estas permiten llevar a cabo un proceso de fitorremediación, que consiste en utilizar las raíces de las plantas para absorber parte de los nutrientes y contaminantes presentes en el agua.

Al mismo tiempo que el sistema está operando, cuatro sensores analizan diferentes características del agua, como el pH, la temperatura, la cantidad de sales y minerales presentes y qué tan turbia está. Los resultados se muestran en tiempo real en unas pequeñas pantallas, lo que permite a los estudiantes hacer seguimiento a los cambios en la calidad del agua y evaluar si el sistema de plantas está ayudando a mejorarla. Además de brindar un desarrollo tecnológico, el proyecto también tenía un componente comunitario, en el que los estudiantes realizaron talleres para enseñar sobre los cuidados de La Volcana. También pintaron un mural ubicado en la avenida Las Vegas, en el que la misma pintura utilizada para realizarlo fue disuelta con agua de la quebrada y que resume toda la investigación. Con esta iniciativa fue que, además de Samuel, Mariana López Orozco, Camilo Arango, Miguel Chitiva, Isabella Zuluaga y María Antonia Cossío ocuparon el primer lugar en un reto de innovación organizado por una de las mejores universidades del mundo. El proyecto se destacó por su capacidad de ser replicado, no solo en quebradas de Medellín o Colombia, sino en afluentes de otros países.

“Nosotros soñábamos, y todavía soñamos, con que Medellín sea reconocida como un laboratorio vivo, donde todas sus fuentes hídricas sean recuperadas y regeneradas. La idea es que podamos investigar, estudiar y aprender de ellas. Una de las inspiraciones de los estudiantes era pensar: ‘Yo me gradúo, me voy del colegio y qué triste sería que, si regreso en 20 años, me digan que La Volcana fue cubierta, pavimentada o que desapareció’.

Queremos que pase lo contrario: que, cuando vuelvan, puedan decir: ‘Uy, allá ya podemos ir’, porque hay peces, vegetación y un espacio donde podamos estar en contacto con la quebrada”, dijo Lopera. El próximo paso para este proyecto será presentarse en el Climate Week Medellín 2026, que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 10 de octubre y reunirá a expertos de todo el mundo para hablar sobre soluciones innovadoras frente a los efectos del cambio climático. Allí, el profesor y los estudiantes esperan que su desarrollo pueda servir de inspiración y también ser llevado y aplicado en otras fuentes hídricas, más allá de su vecina, La Volcana.

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