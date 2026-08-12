Terremoto en Colombia: ya son 265 muertos, más de 3.000 heridos y 496 desaparecidos

El presidente Abelardo de la Espriella informó desde el Palacio de San Carlos (Bogotá) que el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el país aumentó a 265, además de 3.494 heridos y 496 desaparecidos. También hay más de 53.816 personas afectadas por la emergencia, agregando que en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.
El informe con la nueva cifra fue entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la tarde de este miércoles 12 de agosto de 2026.