Terremoto en Colombia: ya son 265 muertos, más de 3.000 heridos y 496 desaparecidos

El presidente Abelardo de la Espriella informó desde el Palacio de San Carlos (Bogotá) que el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el país aumentó a 265, además de 3.494 heridos y 496 desaparecidos. También hay más de 53.816 personas afectadas por la emergencia, agregando que en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. El informe con la nueva cifra fue entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la tarde de este miércoles 12 de agosto de 2026.

Por su parte, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) indicó que la emergencia también deja 257 estructuras colapsadas y graves afectaciones en viviendas, colegios, vías, aeropuertos y otra infraestructura crítica. Cabe recordar que el epicentro del terremoto fue en San José del Palmar, Chocó. “Mientras avanzan las evaluaciones, las ciudades continúan desplegando capacidades y articulando apoyos para responder a las necesidades más urgentes”, se lee en un post de X. “Desde Asocapitales mantenemos la articulación con las alcaldías, el Gobierno Nacional y los organismos de respuesta para fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate y movilizar capacidades hacia los territorios que más las necesitan”, agregó.

Igualmente, se reportan hasta el momento 15 animales afectados, dos aeropuertos con daños, 129 vías averiadas, 20 puentes vehiculares afectados y 43 acueductos que presentan afectaciones tras el terremoto. Lea también: Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, este miércoles, ¿lo sintió? El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también indicó en su más reciente boletín que ha identificado a 122 víctimas de un total de 202 cuerpos recibidos por la entidad en ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tuluá, Buenaventura y Quibdó.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación habilitó puntos de atención en Palmira y Tuluá (Valle del Cauca) para orientar a las familias de las víctimas de la emergencia de este lunes en el país y para hacer allí la entrega de los cuerpos que ya han sido identificados. En Palmira, un equipo especializado de la Fiscalía acompañará a las familias y, en articulación con Medicina Legal, facilitará el proceso de reconocimiento e identificación de los cuerpos. Entérese: El devastador panorama en municipios del Valle: Roldanillo debe tumbar la iglesia, alcaldía y 500 casas En el punto se encuentran dos fiscales con sus respectivos asistentes, para brindar orientación en los trámites necesarios para el acta de entrega de los cuerpos. Las personas que acudan a cumplir con este proceso deben presentar cédula de ciudadanía, fotocopia de esta y registro civil que permita acreditar el parentesco. Los cuerpos recuperados en Buenaventura han sido trasladados a Tuluá, en donde está habilitado un esquema de atención similar para acompañar a las familias durante el proceso de identificación y entrega. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas