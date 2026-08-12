Donaciones de empresas y la Andi ya suman $8.817 millones para damnificados del terremoto

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, anunció en Cartagena una campaña nacional de solidaridad para apoyar a las personas y comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El anuncio fue realizado durante la apertura del 11.º Congreso Empresarial Colombiano, encuentro que, según explicó el dirigente gremial, tendrá durante sus tres días un componente especial de solidaridad con las regiones afectadas por la emergencia. Mac Master sostuvo que la tragedia debe llevar al país a actuar como comunidad y que la solidaridad no puede limitarse a expresar condolencias.

“Tenemos que convertir esta solidaridad en acción”, afirmó el presidente de la Andi al explicar la decisión de transformar el encuentro empresarial en un espacio para movilizar recursos, capacidades y ayudas destinadas a los damnificados. El dirigente gremial señaló que ninguna institución, empresa o ciudadano puede sentirse ajeno a lo ocurrido, teniendo en cuenta que el terremoto dejó personas fallecidas, familias que perdieron sus viviendas y negocios, así como comunidades que enfrentan incertidumbre y requieren respuestas. La primera iniciativa será una campaña de donaciones bajo el lema #EmpresasUnidasPorColombia, con la participación de fundaciones y organizaciones sociales que ayudarán a canalizar los recursos hacia las zonas afectadas. La estrategia contempla reunir recursos económicos para asistencia humanitaria y reconstrucción, además de alimentos, kits de alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad. Mac Master explicó que estos apoyos serán gestionados mediante centros de acopio y con la participación de diferentes organizaciones. Entre ellas mencionó a ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos, el Banco de Medicamentos y la Fundación Andi. El objetivo, según el presidente de la Andi, es unir esfuerzos para que las ayudas lleguen a las comunidades que las necesitan y, al mismo tiempo, preparar desde ahora las condiciones para una etapa de reconstrucción que será más compleja.

Andi arranca la campaña con $2.000 millones

La campaña comenzó oficialmente con un contador que partirá desde cero y que mostrará de manera permanente la evolución de los recursos recaudados durante el Congreso Empresarial Colombiano.

Como aporte inicial, la Junta de Dirección General de la Andi decidió donar el 50 % del valor de las inscripciones al congreso. De acuerdo con Mac Master, ese aporte representa inicialmente $2.000 millones, aunque la cifra aumentará si se registran nuevas inscripciones durante el evento. “Arrancamos por ahí”, explicó el dirigente empresarial al presentar el primer aporte de la campaña. Con el pasar de los minutos, la suma ascendió $4.508.801.570. Las empresas que ya se sumaron son Andi, Caf, Naviera Fluvial, Unibol, Cofca, Indeleble, Alquería, Alpina, Pepsico, AM Logistics, Universidad Cesa, Minipack, NBH, Oxígeno del Sur.

Bajo la iniciativa #EmpresasUnidasPorColombia, el sector empresarial recoge ayudas para atender a los damnificados del terremoto.

Al finalizar la tarde, el monto subió a $8.817.154.610, valor aportado por la Andi y a otros aliados. A las demás empresas, ahora donaron Bancolombia, Amsty, Anava, Cabot, Puerto Bahía, OLT- Organización Logística Trasnportadora, Acerías Paz del Rio, Laboratorios Tecser, Terpel, Esenttia, Corteva. La intención es que las empresas participantes también puedan sumarse con donaciones y otros recursos para atender las necesidades inmediatas y contribuir posteriormente a la reconstrucción de las zonas afectadas. Otra de las decisiones anunciadas por la Andi consiste en modificar la naturaleza de los eventos sociales que estaban previstos dentro del Congreso Empresarial Colombiano. Mac Master explicó que la organización tenía programado para el día siguiente un evento de gran magnitud, pero que se tomó la decisión de destinar esos recursos a la campaña de solidaridad. Los encuentros sociales del congreso se convertirán así en espacios solidarios, con el propósito de convocar a los empresarios, sumar esfuerzos, movilizar recursos y poner en común las capacidades de las compañías. El presidente de la Andi señaló que estos espacios también permitirán recoger las propuestas que han surgido entre los asistentes para contribuir a la respuesta frente a la emergencia. “Estamos para Colombia, queremos estar en Colombia y queremos trabajar por Colombia”, planteó Mac Master al explicar el sentido de la decisión. El presidente de la Andi advirtió que la respuesta a la emergencia no terminará con la campaña de donaciones. Según explicó, la reconstrucción de las regiones afectadas será un proceso difícil que demandará recursos, coordinación y capacidad para ejecutar las acciones directamente en los territorios. Mac Master señaló que había conversado sobre este asunto con el vicepresidente de la República y que desde el sector empresarial se busca apoyar también la capacidad ejecutiva necesaria para desarrollar las labores de reconstrucción. A su juicio, no será suficiente con recaudar dinero. Será necesario contar con capacidades para ejecutar proyectos, atender eficazmente a los damnificados y responder a las necesidades concretas de las comunidades.

Empresarios recuerdan su respuesta ante otras emergencias

Durante su intervención, Mac Master recordó que el sector empresarial colombiano ha participado anteriormente en iniciativas de atención a emergencias y crisis.

Entre los ejemplos mencionó la respuesta empresarial durante la pandemia de covid-19, cuando, con el apoyo de diferentes actores, se desarrolló un programa de vacunación que calificó como uno de los más importantes realizados por el sector empresarial a nivel mundial. También recordó el trabajo realizado en Mocoa, Tumaco y La Mojana, así como la participación del sector privado durante emergencias en el Eje Cafetero, la labor del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), y la respuesta ante inundaciones y el fenómeno de La Niña. “Siempre ha sido así”, sostuvo Mac Master al destacar la presencia del sector empresarial en momentos de emergencia. El dirigente gremial comenzó su intervención haciendo referencia al terremoto ocurrido el 10 de agosto y al impacto que produjo en distintas comunidades del país. Señaló que muchas personas sintieron el movimiento y experimentaron temor, mientras otras perdieron la vida, familiares, viviendas, negocios o lugares de trabajo. Para Mac Master, la emergencia representa uno de esos momentos en los que las naciones deben “levantar la mirada”, unirse y acercarse como sociedad. Por ello, insistió en que la respuesta empresarial debe trascender las expresiones de duelo y convertirse en acciones concretas de apoyo. La campaña anunciada en Cartagena pretende articular a empresas, fundaciones y organizaciones sociales para evitar esfuerzos aislados y facilitar que los recursos puedan llegar a las zonas donde se requieren. Además de las donaciones económicas, la iniciativa contempla bancos de alimentos, medicamentos y materiales que puedan ser utilizados posteriormente en la reconstrucción. Mac Master destacó que ya se han recibido diferentes propuestas de los empresarios participantes en el congreso y señaló que varias de esas iniciativas podrían incorporarse a la estrategia de solidaridad. La intención de la Andi es mantener activo el contador de recursos durante los dos días y medio restantes del encuentro y posteriormente continuar divulgando la campaña a través de sus redes sociales. Aunque la solidaridad será uno de los ejes centrales de esta edición, Mac Master aclaró que el Congreso Empresarial Colombiano mantendrá su propósito de analizar el presente y el futuro del país.