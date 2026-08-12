Donaciones de empresas y la Andi ya suman $8.817 millones para damnificados del terremoto

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, anunció en Cartagena una campaña nacional de solidaridad para apoyar a las personas y comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El anuncio fue realizado durante la apertura del 11.º Congreso Empresarial Colombiano, encuentro que, según explicó el dirigente gremial, tendrá durante sus tres días un componente especial de solidaridad con las regiones afectadas por la emergencia.
Mac Master sostuvo que la tragedia debe llevar al país a actuar como comunidad y que la solidaridad no puede limitarse a expresar condolencias.