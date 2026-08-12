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Gustavo Sánchez, del podio de Centroamericanos, a las calles de Cali a ayudar como rescatista voluntario

El nadador artístico llegó de los Juegos y de inmediato se unió a los grupos de personas que ayudan a buscar sobrevivientes en el terremoto.

  • Este es el nadador Gustavo Sánchez ayudando con las labores de rescate de afectados por el terremoto que afectó a Cali, este lunes. FOTO CORTESÍA
    Este es el nadador Gustavo Sánchez ayudando con las labores de rescate de afectados por el terremoto que afectó a Cali, este lunes. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El nadador artístico Gustavo Sánchez Acero, quien brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, es uno de los rescatistas voluntarios que trabaja día y noche en Cali tratando de buscar sobrevivientes del terremoto que afectó a Colombia este lunes.

En un video compartido en sus redes, el múltiple medallista de Centroamericanos y quien también ha sido medallista en Copas del Mundo, narró que “lo que estamos viviendo en Colombia y en Cali es bastante triste; estuve hasta las 5:00 a.m., tratando de ayudar en lo que más se podía. Ver personas que perdieron a sus familias, sus hogares, me rompió completamente el corazón”.

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Así mismo, mencionó que “tras los llamados que he recibido, ahora decido acudir a la comunidad de natación que me ha escrito para aportar ayuda, y por eso decidí abrir mi PayPal para recibir ayudas y poderlas canalizar para las personas que lo necesitan”.

El nadador resaltó que, “obviamente, mostraré todo lo que llegué, todo lo que se recaude y entregaré la ayuda mostrando siempre de manera transparente, porque la idea es ayudar a quienes ahora nos necesitan tanto”.

Sánchez reflexionó que, gracias a que han llegado rescatistas profesionales a su ciudad, seguir ayudando es clave, pero ahora, “lo más importante es dejar a los expertos a hacer el trabajo con la esperanza de que puedan rescatar personas vivas, o recuperar los cuerpos de quienes están atrapados”.

Hay que recordar que, debido a la magnitud de la tragedia que golpea a Colombia, por el terremoto de 7.4 de magnitud ocurrido este lunes, ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras en Valle, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó se mantienen en emergencia, tratando de hallar sobrevivientes y rescatando los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas o murieron por el terremoto.

El Gobierno Nacional decretó el duelo mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto, como una expresión pública de solidaridad con las familias y allegados de las víctimas. La medida ordena que la bandera nacional permanezca a media asta en los edificios públicos, las embajadas y los consulados de Colombia en el exterior.

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La bandera a media asta acompañará estos días de duelo mientras en las zonas más afectadas continúan las labores de búsqueda, atención y evaluación de daños. Hasta ahora, de acuerdo con el Informe Consolidado No. 14. de los organismos de respuesta, el balance registra en Cali 95 fallecidos y 997 heridos; en Pereira, 79 muertos y 278 lesionados; Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; y Manizales, cinco muertos y 112 heridos.

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Boque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Gustavo Sánchez y cuál es su rol en la emergencia?
Gustavo Sánchez Acero es un atleta colombiano de natación artística, múltiple medallista en Copas del Mundo y Juegos Centroamericanos, que participa como rescatista voluntario y gestor de recaudo de fondos para los afectados en Cali.
¿Qué implica el Decreto 1172 expedido por el Gobierno Nacional de Colombia?
El Decreto 1172 del 11 de agosto declara luto nacional e impone la obligación de izar la bandera de Colombia a media asta en todos los edificios públicos, embajadas y consulados del país en el exterior.
¿Cómo está ayudando Gustavo Sánchez a los afectados por el terremoto?
Además de participar como voluntario en las labores de atención, Gustavo Sánchez habilitó su PayPal para recibir donaciones de personas de la comunidad de natación y canalizarlas hacia quienes necesitan ayuda.

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