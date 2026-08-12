Gustavo Sánchez, del podio de Centroamericanos, a las calles de Cali a ayudar como rescatista voluntario

El nadador artístico Gustavo Sánchez Acero, quien brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, es uno de los rescatistas voluntarios que trabaja día y noche en Cali tratando de buscar sobrevivientes del terremoto que afectó a Colombia este lunes.

En un video compartido en sus redes, el múltiple medallista de Centroamericanos y quien también ha sido medallista en Copas del Mundo, narró que “lo que estamos viviendo en Colombia y en Cali es bastante triste; estuve hasta las 5:00 a.m., tratando de ayudar en lo que más se podía. Ver personas que perdieron a sus familias, sus hogares, me rompió completamente el corazón”.

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Así mismo, mencionó que “tras los llamados que he recibido, ahora decido acudir a la comunidad de natación que me ha escrito para aportar ayuda, y por eso decidí abrir mi PayPal para recibir ayudas y poderlas canalizar para las personas que lo necesitan”.

El nadador resaltó que, “obviamente, mostraré todo lo que llegué, todo lo que se recaude y entregaré la ayuda mostrando siempre de manera transparente, porque la idea es ayudar a quienes ahora nos necesitan tanto”.

Sánchez reflexionó que, gracias a que han llegado rescatistas profesionales a su ciudad, seguir ayudando es clave, pero ahora, “lo más importante es dejar a los expertos a hacer el trabajo con la esperanza de que puedan rescatar personas vivas, o recuperar los cuerpos de quienes están atrapados”.