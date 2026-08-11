Más de 4.200 usuarios siguen sin gas en el Eje Cafetero tras el terremoto: estas son las zonas afectadas

Más de 4.000 usuarios del Eje Cafetero continúan sin servicio de gas natural luego del fuerte terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia. En conversación con Caracol Radio, Carlos Mazeneth, gerente de Efigas, informó que actualmente 4.200 de sus cerca de 750.000 usuarios permanecen con el suministro suspendido, mientras los equipos técnicos avanzan en las inspecciones necesarias para determinar cuándo es seguro restablecer el servicio. “El servicio se ha venido restableciendo, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de la manzana que se está operando. Fue suspendido en su totalidad en algunos sectores de Pereira, Dos Quebradas principalmente, y en la zona de Manizales fue sectorizado dependiendo de la afectación. Nosotros hemos venido ya restableciendo el servicio, ya quedan pocas áreas sin la prestación del servicio”, dijo. Le puede interesar: Vías bloqueadas, apagones, aeropuertos afectados y zonas incomunicadas: así impactó el terremoto a Colombia

¿Dónde siguen sin gas los usuarios?

De acuerdo con el reporte más reciente de Efigas, todavía existen sectores con suspensión en Caldas y Risaralda, mientras que en Quindío no se reportan usuarios afectados. En Manizales, permanecen sin servicio los sectores de La Estrella, Milán y Centro. En Palestina, Caldas, la suspensión continúa en el centro del municipio. En Pereira, Efigas reporta 13 sectores sin servicio, mientras que en Dosquebradas todavía hay cuatro sectores afectados. La empresa explicó que algunas de estas suspensiones corresponden a zonas donde se presentaron colapsos de viviendas o edificaciones, o donde todavía no ha sido posible descartar la existencia de fugas. Por su parte, Pereira y La Virginia ya cuentan nuevamente con el servicio de gas en condiciones normales, luego de que Efigas verificara la seguridad de su infraestructura.

¿Cuándo volverá el servicio?

Efigas no estableció una hora única para la recuperación de los 4.200 usuarios que permanecen sin gas. La compañía señaló que el suministro se irá restableciendo “a medida que las condiciones técnicas y de seguridad avancen”. Por eso, los usuarios de los sectores afectados deberán esperar las verificaciones de la empresa antes de que se autorice la reconexión. La compañía pidió además reportar cualquier anomalía relacionada con el servicio a la línea de emergencias 164. Lea más: Chocó, Valle, Quindío, Caldas y Risaralda reportan fallas de energía tras terremoto

¿Qué deben hacer los usuarios si detectan olor a gas?

Efigas recomendó a los hogares de las zonas afectadas mantener precauciones, especialmente ante posibles daños en tuberías o conexiones. Los usuarios deben: - Cerrar las válvulas de paso del gas, incluida la ubicada antes de los medidores, si las condiciones de seguridad permiten hacerlo. - Revisar visualmente tuberías y conexiones. - No utilizar gasodomésticos si se observan daños. - Si sienten olor a gas, evacuar inmediatamente el lugar. Conozca también: EPM reporta normalidad en su infraestructura tras sismo - No encender ni apagar luces, generar llamas ni utilizar aparatos eléctricos ante una posible fuga. - Desde un lugar seguro, llamar al 164 para reportar la emergencia. Para información general, la empresa también habilitó la línea 606 898 32 22 y recomendó consultar sus canales oficiales para conocer los avances en el restablecimiento del servicio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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