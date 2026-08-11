Cuatro de cuatro para Wílmar Paredes, quien volvió a ganar en la Vuelta a Colombia en medio de la tragedia

Su llegada fue imponente. Wílmar Paredes hizo cuatro de cuatro en la Vuelta a Colombia y se mantiene como líder de la competencia, que se disputa en el país en medio de la tragedia por el terremoto de 7,4 grados de magnitud que afectó a cinco departamentos.

Paredes no escondió su dolor por la tragedia y envió un mensaje de solidaridad a los afectados, a las personas que están atrapadas entre los escombros y a los integrantes de los organismos de socorro que están trabajando arduamente para salvar vidas.

“Es un triunfo agridulce. Primero que todo, manifestamos nuestra solidaridad con las personas afectadas por el terremoto. Los acompañamos de corazón y agradecemos a todos los organismos de socorro que están ayudando y trabajando fuerte para salvar vidas”.

Y continuó: “Sabemos que no es una situación fácil. Todos estamos muy afectados. Tengo familia en Cali a la que se le cayó la casa. De mi parte, también sufrí algunos daños con el terremoto. Por eso, acompaño a todos con el corazón. De parte de mi equipo, el Team Medellín, les enviamos un mensaje de solidaridad”.

Antes de retirarse para el podio, Paredes sostuvo que seguirán en la carrera hasta que las autoridades de la competencia tomen las decisiones. “Nosotros seguimos montados en la bicicleta, respondiendo a esta obligación, hasta que las autoridades y los organizadores tomen las decisiones. Si hay que seguir, se compite, pero hay muchos sentimientos encontrados. Hay que enviar un mensaje de fe en estos momentos”.

“Toca pedalear hasta que la organización diga que paremos”, concluyó Paredes.