“Ya tenemos 20% del mercado doméstico en el José María Córdova”, CEO de JetSmart

JetSmart ya cumple 10 años de operaciones internacional. Su expansión alcanzó Colombia, donde ya concentra cerca del 12% del mercado doméstico y opera con 14 aeronaves. Estuardo Ortiz, CEO de dicha aerolínea, dialogó con EL COLOMBIANO y destacó el crecimiento registrado durante sus dos primeros años en Colombia. Según explicó, al cierre de 2025 la compañía tuvo un aumento interanual de 96% en pasajeros frente a 2024, mientras que su entrada al mercado contribuyó a reducir las tarifas entre 15% y 20% en las rutas donde opera. Le puede gustar: JetSmart no contempla suspender vuelos tras alerta de Airbus por posibles fallas en sus aeronaves Ortiz también habló de los límites que enfrenta el crecimiento de la aviación en Colombia, particularmente por la capacidad de aeropuertos como El Dorado y José María Córdova de Rionegro. Y detalló la expansión internacional desde Medellín y confirmó que la nueva ruta hacia Buenos Aires comenzará operaciones en noviembre.

¿Qué tan fuertes están las operaciones en el aeropuerto de Rionegro? ¿Qué participación tienen?

“Nuestra operación en Rionegro es muy sólida. Actualmente nos consolidamos como el segundo operador en este aeropuerto, abarcando el 20% de la capacidad doméstica. Además, la ruta Bogotá–Medellín es nuestra ruta con mayor volumen de pasajeros y desde allí estamos potenciando la conectividad internacional, con el reciente lanzamiento de la ruta Medellín–Buenos Aires y el aumento de frecuencias hacia Punta Cana”.

¿Y cómo están en Colombia, qué porción del mercado tienen?

“Tras dos años de operación, nos hemos consolidado como el tercer operador doméstico del país. A corte de junio de 2026 alcanzamos una participación cercana al 12% del mercado y ya hemos servido a más de 9 millones de pasajeros. Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera sostenida, fortaleciendo nuestra red y consolidando nuestra presencia en Colombia”. Le puede gustar: Balance: Ya van 50 Airbus A320 listos para volar en Colombia; Latam y Jetsmart completaron mantenimiento, Avianca continúa

¿Cuánto han crecido en ingresos en esos dos años?

“Aunque por política corporativa nos enfocamos en reportar indicadores operacionales, nuestro crecimiento es evidente en el volumen de usuarios y en la adopción de nuestro modelo de negocio. Al cierre de 2025 registramos el mayor crecimiento interanual del mercado aéreo colombiano, con un incremento del 96% en el número de pasajeros frente a 2024. Este dinamismo también ha contribuido a reducir las tarifas entre un 15% y un 20% en las rutas donde operamos”.

¿Ya son una aerolínea rentable en Colombia?

“Colombia es uno de los mercados de mayor crecimiento dentro de nuestra red y seguimos invirtiendo porque vemos un negocio sostenible de largo plazo. Nuestro modelo está basado en la eficiencia, con la flota más joven de Sudamérica, tecnología de última generación y una estricta disciplina en costos, lo que nos permite seguir creciendo y ofrecer tarifas competitivas”.

Ustedes llegaron con dos aviones a Colombia, ¿de cuánto es la flota ahora?

“Nuestro crecimiento en el país cuenta con el respaldo de nuestra operación regional. Hoy JetSmart cuenta con una flota de 56 aeronaves Airbus A320 y A321, de las cuales 14 operan en Colombia. Es la flota más joven y moderna de Sudamérica y somos la primera aerolínea ultra low cost de la región en incorporar conectividad Starlink a bordo. Esta capacidad nos permite operar 22 rutas domésticas hacia 11 destinos en el país y seguir fortaleciendo la conectividad para nuestros pasajeros”.

¿Cuál es la ruta más demandada para ustedes?

“A nivel de toda la red de JetSmart, la ruta con mayor volumen de pasajeros es precisamente una ruta colombiana: Bogotá–Medellín (BOG–MDE). Esto refleja la fortaleza del mercado colombiano y la importancia que tiene para nuestra operación regional.

Es una ruta con una demanda muy dinámica, tanto por motivos de negocios como de turismo y visitas familiares, lo que demuestra el enorme potencial de conectividad que existe en el país. Nuestro desafío es seguir ofreciendo una alternativa de tarifas accesibles, alta puntualidad y una operación eficiente para que cada vez más personas puedan viajar”.

Usted ha señalado que Colombia necesita más inversión en infraestructura aeroportuaria. ¿Qué aeropuertos específicos representan hoy un cuello de botella para el crecimiento de Jetsmart en el país?

“Existen aeropuertos de alta demanda, como El Dorado y José María Córdova de Rionegro, que hoy presentan elevados niveles de utilización. Nuestro mensaje es que el crecimiento sostenido del transporte aéreo requiere reglas claras y una infraestructura que acompañe ese desarrollo. Cuando existe capacidad para crecer, podemos abrir nuevas rutas, aumentar frecuencias y seguir fortaleciendo la conectividad y el desarrollo de las regiones”.

Estuardo Ortiz señaló que JetSMART seguirá ampliando su conectividad en Colombia, con nuevas rutas y mayores frecuencias desde Medellín y Bogotá.

¿Qué tan difícil ha sido este año por la guerra en Medio Oriente y la subida del combustible? ¿Qué tanto subió ese costo?

“El combustible representa uno de los principales costos de cualquier aerolínea y durante este año hemos visto un escenario de mayor volatilidad asociado al contexto internacional. Nuestro modelo está diseñado precisamente para enfrentar este tipo de situaciones. Operamos la flota más moderna de Sudamérica, con aeronaves Airbus A320 y A321 de alta eficiencia, lo que reduce el consumo de combustible y nos permite mantener una estructura de costos competitiva para seguir ofreciendo tarifas accesibles”.

¿Cuál considera que ha sido el mayor logro de la aerolínea en esta primera década y cuál ha sido el mayor desafío?

“El mayor logro ha sido acercar la aviación a millones de personas en Sudamérica. En estos diez años hemos transportado a más de 55 millones de pasajeros y más de 15 millones de ellos volaron por primera vez gracias a JetSmart, contribuyendo a una industria más competitiva y con mayor acceso. Nuestro desafío ha sido crecer de manera sostenible, manteniendo una disciplina permanente en costos, altos estándares de seguridad y una operación cada vez más eficiente. Ese seguirá siendo el foco para la próxima década”.

¿Qué nuevas rutas se vienen para Colombia y para Medellín?