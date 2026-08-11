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Lina Garrido dirigirá la Agencia Nacional de Tierras: Gobierno De la Espriella hizo oficial el nombramiento

El decreto que oficializa a la excongresista como directora de la ANT ya fue firmado por el ministro de Agricultura.

  • Lina Garrido., nueva directora de la ANT. Foto: Colprensa-Catalina Olaya
    Lina Garrido., nueva directora de la ANT. Foto: Colprensa-Catalina Olaya
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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En una jornada marcada por la dualidad de la tragedia natural y el reordenamiento del poder ejecutivo, el Gobierno Nacional oficializó la designación de Lina María Garrido Martín como nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Su nombramiento se hizo oficial este martes, 11 de agosto, a través del Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, suscrito por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

El arribo de Garrido a la Agencia se da luego de una trayectoria legislativa en donde se destaca su carrera como concejala de Arauca antes de alcanzar un escaño como representante a la Cámara por el mismo departamento para el período 2022-2026.

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Durante el periodo 2024-2025, ejerció la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, integrando comisiones clave de Hacienda y Equidad de la Mujer.

Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos por la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) y cuenta con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político por la Pontificia Universidad Javeriana, y en Gerencia Social por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Ahora llega a la ANT, una entidad que se constituye como el nervio motor de la política agraria colombiana. Nacida de los acuerdos de paz de 2016, la entidad es la máxima autoridad encargada de materializar la “Reforma Rural Integral”, un eje que hoy experimenta un cambio ideológico profundo bajo la nueva dirección.

Lina María Garrido asume el mando de la ANT con el desafío de resolver temas como el Catastro Multipropósito y la administración de baldíos de la Nación; además, deberá garantizar el acceso a la propiedad rural.

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Preguntas y respuestas

¿Cuál es la trayectoria política de Lina María Garrido Martín?
Garrido fue concejala de Arauca y posteriormente Representante a la Cámara por ese departamento durante el periodo 2022-2026. Entre 2024 y 2025 ocupó la segunda vicepresidencia de la Cámara.
¿Qué formación académica tiene Lina María Garrido?
Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. También tiene especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político, y en Gerencia Social.

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