Lina Garrido dirigirá la Agencia Nacional de Tierras: Gobierno De la Espriella hizo oficial el nombramiento

En una jornada marcada por la dualidad de la tragedia natural y el reordenamiento del poder ejecutivo, el Gobierno Nacional oficializó la designación de Lina María Garrido Martín como nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Su nombramiento se hizo oficial este martes, 11 de agosto, a través del Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, suscrito por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

El arribo de Garrido a la Agencia se da luego de una trayectoria legislativa en donde se destaca su carrera como concejala de Arauca antes de alcanzar un escaño como representante a la Cámara por el mismo departamento para el período 2022-2026.

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Durante el periodo 2024-2025, ejerció la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, integrando comisiones clave de Hacienda y Equidad de la Mujer.

Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos por la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) y cuenta con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político por la Pontificia Universidad Javeriana, y en Gerencia Social por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).