Ingeniero que salvó vidas en el edificio Space viajó con los Bomberos Medellín a apoyar el rescate en Chocó

Hace poco más de un mes, Hernán Darío Díaz se bajó de un avión, proveniente de Venezuela, con las imágenes de la tragedia frescas en su mente, el corazón acongojado, pero la satisfacción de haber ayudado en la búsqueda de vidas bajo las ruinas del terremoto en ese país. Ahora, vuelve a ponerse las botas y a empacar sus herramientas para emprender, junto a otros 22 bomberos de Medellín, un nuevo reto humanitario: apoyar las labores de rescate en el Chocó, tras el sismo que afectó ese departamento y otros tantos en Colombia.

El pasado 4 de julio fue recibido en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, junto a otros 21 bomberos, con aplausos en un homenaje emotivo que siempre será corto para lo que entregan estos hombres y mujeres cada día. La experiencia y el conocimiento de Hernán, silencioso, de palabras precisas y la calma necesaria para sortear momentos de tensión en medio de la tragedia, son fundamentales en la atención de colapsos de estructuras, como lo que hoy se vive en el Chocó, Cali y el Eje Cafetero.

El equipo viajó toda la noche por tierra, con cerca de 6 toneladas de equipos especializados, tres caninos y lo necesario para apoyar las labores de búsqueda y rescate en Chocó. Foto: Cortesía.

Este ingeniero civil especializado en atención y prevención de desastres y en gestión del riesgo ha dejado su huella en tragedias como la de la avalancha de Mocoa (Putumayo), en 2017, en la recuperación en Providencia por el huracán Iota en el 2020 y la caída del edificio Space, en Medellín, durante 2013. Su trabajo fue reconocido como histórico al ser el cerebro detrás del diagnóstico técnico de un puñado de edificios ‘enfermos’ en la ciudad y las órdenes de evacuación que les salvaron la vida a miles de personas. Hernán, un entregado padre de familia y buen compañero, hace parte del equipo de 23 expertos y tres perros del cuerpo de Bomberos de Medellín que viajó este lunes en la noche, por carretera, rumbo a Chocó. Su presencia es un ingrediente de confianza en la misión. Jaime Enrique Gómez, exdirector del máximo organismo de atención de emergencias en Antioquia y Medellín, el Dagrán y el Simpad (hoy Dagrd), respectivamente, estuvo al frente de la atención del Space y aunque sabe lo complejo de la situación, considera que Hernán y sus compañeros están capacitados para encontrar a personas en las ruinas. Gómez destaca el aporte de Hernán en la ciudad como uno de los líderes de un equipo de ingenieros y geólogos que lograron crear todo un sistema de gestión del riesgo con un componente de estructuras y la gestión y prevención de fenómenos como los sismos. Conozca: Nuevo balance del terremoto en Antioquia: 1.500 viviendas y 250 colegios afectados

La visión de la ingeniería en las labores de rescate

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez al despedir la comitiva que se desplazó al Chocó, destacó el aporte de la ingeniería y la experiencia. “Este grupo es un equipo muy especializado, varios de ellos inclusive estuvieron hace poco en la misión también en Venezuela”. Estamos hablando que en total son 21 personas del grupo de bomberos y 2 ingenieros estructurales, porque necesitamos esa evaluación”, comentó el mandatario. Hernán y los bomberos ya están trabajando incansablemente en las zonas de la tragedia en Chocó. Los tres perros recorren las ruinas buscando vidas.

Ya están en Quibdó los 23 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin .



Llegaron bien, después de viajar toda la noche por tierra, con cerca de 6 toneladas de equipos especializados, tres caninos y todo lo necesario para apoyar las... pic.twitter.com/zZSJJRfmwN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 11, 2026

Desde las 6:00 a. m. de este martes el equipo táctico especializado en búsqueda y rescate urbano, preparado para intervenir en colapsos estructurales, deslizamientos y desastres de gran magnitud, arribó a Quibdó y desembarcó el material de alta tecnología para la misión: una máquina de rescate pesada, equipos de perforación para concreto reforzado, de levantamiento de cargas, soporte operacional, para atención de lesionados, de búsqueda y localización electrónica, así como drones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con estas cerca de seis toneladas de equipos y más de 600 herramientas, también llegaron a Chocó, desde Medellín, una buseta para transporte de personal, un camión tipo furgón de apoyo logístico y una camioneta de apoyo logístico.

Los rescatistas de Medellín viajaron a Chocó con un equipo especializado de búsqueda y localización electrónica, y drones. Foto Cortesía.

Bloque de preguntas y respuestas: