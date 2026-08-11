Ingeniero que salvó vidas en el edificio Space viajó con los Bomberos Medellín a apoyar el rescate en Chocó

Hace poco más de un mes, Hernán Darío Díaz se bajó de un avión, proveniente de Venezuela, con las imágenes de la tragedia frescas en su mente, el corazón acongojado, pero la satisfacción de haber ayudado en la búsqueda de vidas bajo las ruinas del terremoto en ese país.
Ahora, vuelve a ponerse las botas y a empacar sus herramientas para emprender, junto a otros 22 bomberos de Medellín, un nuevo reto humanitario: apoyar las labores de rescate en el Chocó, tras el sismo que afectó ese departamento y otros tantos en Colombia.