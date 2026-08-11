Del buscador al ‘scroll’: 1 de cada 4 ya compra por TikTok o YouTube y 44% deja que influyan en su decisión

Durante años, la ruta para comprar por internet parecía casi automática: buscar el producto en Google, comparar precios y leer reseñas. Ese recorrido está cambiando.

TikTok y YouTube se están convirtiendo en puntos de partida para descubrir productos, conocer experiencias de otros usuarios y tomar decisiones de compra, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Este fenómeno, conocido como Search Commerce, combina búsqueda, contenido y comercio en un mismo ecosistema. El consumidor ya no necesariamente parte de una consulta escrita en un buscador tradicional: puede llegar a un producto después de ver un video, una reseña, un unboxing, una comparación o incluso una recomendación que apareció en su feed.

Los datos muestran la magnitud de este cambio. De acuerdo con información de Google sobre el ecosistema de compras de YouTube, 61% de los usuarios entre 14 y 24 años asegura que la plataforma les ha permitido descubrir marcas o productos que no conocían.

Además, el 59% reconoce que el contenido que encuentra en internet ha influido en su estilo personal.

TikTok también está ganando peso en esta transformación. Según datos de la plataforma, 82% de sus usuarios ha considerado comprar un producto después de verlo allí, mientras que 80% afirma que TikTok los ha motivado a realizar nuevas actividades.

Para David Castillo, experto en marketing, “TikTok ha logrado posicionarse como el buscador gracias a su diseño de experiencia: se convirtió en buscador, en escaparate, en canal de compra y en medio de entretenimiento al mismo tiempo”.

De acuerdo con el experto, “los videos cortos hacen que el descubrimiento de productos sea casi involuntario y lanzaron TikTok Shop, el cual eliminó el paso entre el interés y la compra. Hoy, eso es una ventaja que las plataformas tradicionales están corriendo para alcanzar”.

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