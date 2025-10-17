Santiago J. Monroy, el fotógrafo colombiano premiado en Londres por una imagen del oso andino

En un rincón húmedo y silencioso de los Andes colombianos, un oso andino (Tremarctos ornatus) emerge entre las sombras del bosque. Su silueta, envuelta en bruma, avanza hacia la luz que se filtra entre los árboles, como si saliera de otro tiempo.
Esa escena, titulada Saliendo de la oscuridad, fue capturada por el biólogo y fotógrafo bogotano Santiago J. Monroy García y con ella fue distinguido por el Museo de Historia Natural de Londres en el concurso de fotografía de naturaleza más importante del mundo, el Wildlife Photographer of the Year, donde entre más de sesenta mil imágenes, la suya fue seleccionada como Highly Commended en la categoría Retratos de Animales, posicionando a Colombia entre los referentes internacionales de la fotografía ambiental.
La instantánea fue tomada en la Reserva Natural Ecopalacio —ubicada en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza, a menos de treinta kilómetros de Bogotá—, con una cámara trampa modificada, una tecnología no invasiva que le permitió capturar el paso del oso sin perturbarlo.
En EL COLOMBIANO hablamos con él sobre el proceso técnico y emocional detrás de su fotografía, el significado de este reconocimiento y el papel que cumple la imagen como herramienta de conservación en un país que aún guarda, entre la niebla, parte de su alma silvestre.