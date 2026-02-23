Dayro Moreno no se cansa de romper récords en el fútbol colombiano, ¿cuál está a punto de superar?

En los últimos dos años, Dayro Moreno no ha dejado de romper récords. La buena racha empezó en marzo del 2024 cuando marcó gol en el Atanasio Girardot de Medellín, y se convirtió en el máximo goleador de la primera división del fútbol profesional colombiano. Aquella noche, el atacante tolimense le dio, en los últimos minutos, la victoria al Once Caldas sobre el DIM. Con esa diana llegó a 225 celebraciones en el rentado local y superó a Sergio Galván Rey como máximo anotador del balompié criollo. El argentino ostentó ese récord por más de una década y, la mayoría de esos tantos, los consiguió con el “Blanco Blanco”, que parece ser el equipo donde se establecen los registros goleadores en nuestro país.

La épica de Moreno continuó en abril de 2025, cuando empezó a alejarse de la sombra de Falcao García como máximo goleador colombiano de la historia. Hasta entonces, la lucha por superar los 346 goles que había marcado Víctor Aristizábal, era cerrada. Ambos futbolistas lo lograron ese año. No obstante, las lesiones del samario y el buen nivel del nacido en Chicoral, generaron una brecha. Hoy, Dayro Moreno es el futbolista colombiano con más celebraciones desde que se tiene registro: suma 378 tantos. Por el momento tiene una diferencia de 21 tantos con Falcao García quien, con 41 años, marcó hace poco con Millonarios y llegó a 357 celebraciones como profesional. En el listado de criollos anotadores, Carlos Bacca está a solo una celebración de igualar a Víctor Aristizábal: tiene 346.

¿Cuál es el nuevo récord que estableció Dayro Moreno en el fútbol colombiano?

Es bien sabido que Dayro Moreno siente un amor profundo por el Once Caldas de Manizales. Ha dicho, varias veces, que es el equipo del cual es hincha. Se le ha visto, por ejemplo, en la tribuna popular “alentando” a sus compañeros. Además, suele besar el escudo del elenco caldense y, cuando fueron eliminados de la Copa Sudamericana el año pasado, se entusó.

El Once ha sido el club de la vida de Dayro. Llegó cuando era un adolescente. Con ese cuadro debutó en 2003. Un año después hizo parte del plantel que fue campeón de la Copa Libertadores de 2004, ante Boca Juniors de Argentina. Jugó la Intercontinental. Ha ganado tres títulos con ese club: además de la copa internacional, sumó el Apertura del 2003 y Clausura del 2010.

Durante su carrera, Moreno ha tenido varios pasos por el club de Manizales. En 2007 se fue para Europa. Tres años después, en 2010, regresó. En 2020 inició una nueva etapa, pero después se fue para Bucaramanga. En 2023 hizo su regreso definitivo –hasta ahora–, a ese club. El sábado, en la victoria 4-2 contra Fortaleza en el estadio Palogran, se convirtió en el máximo goleador de la historia del elenco albo.