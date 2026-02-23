Aerolíneas cancelan vuelos a México por ola de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’

Varias aerolíneas de Canadá y Estados Unidos anunciaron la cancelación de decenas de vuelos hacia México luego de que se desatara una ola de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país. Las compañías informaron que la situación de seguridad en el estado de Jalisco y otras regiones obligó a suspender operaciones por precaución, afectando principalmente rutas hacia destinos turísticos y comerciales del occidente mexicano. En contexto: México arde en llamas: criminales azotan a Jalisco con disturbios tras la muerte del capo Nemesio Oseguera

Suspenden vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo

Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, confirmaron en comunicados separados la cancelación de vuelos hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo. Algunas compañías precisaron que varios aviones tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen cuando ya se encontraban en ruta hacia México, debido a bloqueos y disturbios registrados en tierra. Las afectaciones impactaron tanto vuelos internacionales como conexiones nacionales. Relacionado: ¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano

Departamento de Estado de EE. UU. emite alerta de seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a los ciudadanos a permanecer resguardados ante los hechos de violencia, bloqueos de carreteras y cancelaciones de vuelos derivados del operativo militar. “Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta”, señaló la sección de Asuntos Consulares en un comunicado difundido en redes sociales. Más noticias: Canadá cancela vuelos a Cuba: aerolíneas no tienen cómo abastecer combustible en la isla

Ejército mexicano confirmó muerte del líder del CJNG