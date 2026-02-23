Aerolíneas cancelan vuelos a México por ola de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’

Varias aerolíneas de Canadá y Estados Unidos anunciaron la cancelación de decenas de vuelos hacia México luego de que se desatara una ola de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país.
Las compañías informaron que la situación de seguridad en el estado de Jalisco y otras regiones obligó a suspender operaciones por precaución, afectando principalmente rutas hacia destinos turísticos y comerciales del occidente mexicano.
