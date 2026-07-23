Científicos de la Universidad de Antioquia “construyeron” la mayor biblioteca de ADN de peces del río Magdalena

Cuando uno pasa por el río Magdalena —que en Antioquia baña a Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare y Puerto Triunfo— una de las preguntas que se hace es quiénes viven allí, cuáles pequeños o grandes peces habitan en esas aguas caudalosas y turbias. Lea: En el Valle de Aburrá habita cerca del 6% de las especies de aves del mundo Ese fue el interrogante que resolvieron científicos de la Universidad de Antioquia en una alianza con Empresas Públicas de Medellín (EPM), quienes crearon una “biblioteca” con el ADN de 1.270 especímenes pertenecientes a 183 especies que hacen parte de este ecosistema de agua dulce. Este es el muestreo más grande realizado hasta ahora en Colombia sobre los peces del río Magdalena, considerado el más importante del país, donde...