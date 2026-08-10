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¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental

El sismo registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, es el de mayor magnitud de la última década registrado en el país.

  • Entre los antecedentes históricos de sismos registrados en el país, se encuentra el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con magnitud de 7,2, y el de Armenia en 1999, con una magnitud de 6,2. Foto AFP.
    Entre los antecedentes históricos de sismos registrados en el país, se encuentra el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con magnitud de 7,2, y el de Armenia en 1999, con una magnitud de 6,2. Foto AFP.
El Colombiano
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hace 9 horas
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Un fuerte sismo se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento, que tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, es el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.

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El movimiento de tierra no duró mucho, pero sus efectos, el miedo, la angustia y la incertidumbre, se quedan en cada uno. Es como si el suelo se siguiera moviendo.

En momentos como este es imprescindible cuidar la salud mental, no solo para sostenernos, sino para ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso se recomienda:

1. Regular el consumo de información: Quedarse pegado a las pantallas viendo videos, leyendo rumores y exponiéndose a todo tipo de información que empieza a circular alimenta el miedo y la incertidumbre. Es preferible elegir momentos específicos del día para informarse y hacerlo exclusivamente a través de fuentes oficiales. En caso de compartir información, verificar que sea verdadera y provenga de fuentes autorizadas.

2. Estar presente: Cuando la ansiedad se dispara, es preciso hacer una pausa y reconectar con los sentidos. Estar aquí y ahora. Para lograrlo, se recomienda respirar lento, concentrarse en la respiración, hacerla consciente. Mirar alrededor y nombrar cosas que pueda ver, tocar, sonidos que pueda escuchar, olores percibidos. Así le avisa al cerebro que está a salvo.

3. Hablar y pedir ayuda si es necesario: Expresar y compartir lo que sentimos con la familia, los amigos o la comunidad puede ayudar a aliviar la carga, romper el aislamiento emocional y fortalecer los vínculos comunitarios que hagan posible la recuperación. Acompañarnos también es ayudar.

4. Establecer pequeñas rutinas: El orden interior ayuda a enfrentar el caos exterior. Por eso se recomienda mantener horarios fijos para comer, intentar descansar y ocuparse en tareas manuales o del hogar que le ayuden a devolver a la mente la sensación de normalidad y predictibilidad.

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El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD, informó que sus unidades se encuentran haciendo recorridos de verificación. A través de sus redes sociales reiteraron un llamado a la calma y a informarse solo a través de fuentes oficiales. Para reportar novedades, emergencias o afectaciones, comuníquese a la línea 123.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo cuidar la salud mental después de un sismo?
Cuidar la salud mental después de un sismo implica limitar rumores y exposición constante a imágenes, mantener contacto con personas de confianza, recuperar rutinas y buscar apoyo profesional si la ansiedad o el miedo interfieren con la vida diaria.
¿Por qué sigo sintiendo miedo después de un terremoto?
El miedo puede continuar porque el organismo permanece en alerta después de una experiencia estresante. La OMS señala que las emergencias pueden causar sufrimiento psicológico y que, en muchas personas, este malestar disminuye progresivamente.
¿Qué hacer si tengo ansiedad después de un temblor?
Respire lentamente, concéntrese en lo que ocurre a su alrededor, limite la exposición a noticias y redes sociales y hable con alguien de confianza. Si la ansiedad es intensa o persiste, busque orientación de un profesional de salud mental.
¿Puede haber réplicas después de un sismo de gran magnitud?
Sí, pueden ocurrir réplicas después de un sismo de gran magnitud, aunque no necesariamente se presentan. El Servicio Geológico Colombiano advierte que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá una réplica.

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