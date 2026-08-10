¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental

Un fuerte sismo se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento, que tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, es el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.

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El movimiento de tierra no duró mucho, pero sus efectos, el miedo, la angustia y la incertidumbre, se quedan en cada uno. Es como si el suelo se siguiera moviendo.

En momentos como este es imprescindible cuidar la salud mental, no solo para sostenernos, sino para ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso se recomienda:

1. Regular el consumo de información: Quedarse pegado a las pantallas viendo videos, leyendo rumores y exponiéndose a todo tipo de información que empieza a circular alimenta el miedo y la incertidumbre. Es preferible elegir momentos específicos del día para informarse y hacerlo exclusivamente a través de fuentes oficiales. En caso de compartir información, verificar que sea verdadera y provenga de fuentes autorizadas.