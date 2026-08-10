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EN VIVO | Balance del sismo en Antioquia y Medellín: autoridades alistan apoyo a otros departamentos

hace 8 horas

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Gobernador de Antiquia, Andrés Julián Rendón, presentan un balance sobre las afectaciones en la ciudad y el departamento luego del terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de agosto de 2026....

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