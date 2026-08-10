Evacuaciones por temblor en Medellín: entre la supervivencia, el pánico y la desinformación

En Medellín prevalecen las copropiedades o conjuntos residenciales. Se calcula que en esta ciudad pueden haber 450.000 de estos condominios, la gran mayoría de ellos con construcciones de edificios. En estos lugares, emergencias como la del temblor de este lunes son un reto en el manejo del riesgo, los planes de evacuación, así como la información y desinformación que se genera.

Si bien los chats y grupos de WhatsApp de vecinos fueron un apoyo y fuente de información necesaria, también se convirtieron, esta mañana, en propagadores de cadenas y noticias falsas que generaron pánico entre los habitantes.

En un conjunto residencial de la Loma de los Bernal, que tiene más de 500 apartamentos, y en el que viven aproximadamente 2.000 personas, los habitantes compartieron en el canal de comunicación interno información de lo sucedido, en su mayoría proveniente de medios idóneos y autoridades, pero otras que eran claramente fake news.

“Ya viene la otra réplica, a las 9:15 a. m., y será más fuerte que el temblor de las 7:34 a. m.”, dijo una mujer que leía uno de los mensajes escrito por un integrante del chat”. Un puñado de vecinos comenzó a alarmarse y detuvo con gritos desesperados a quienes ya comenzaban a regresar a sus apartamentos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvo que salir en la red social X a desmentir el rumor: “Le pido a la gente no reenviar cadenas o información falsa. Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica”.