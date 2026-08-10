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Atención: Largo y fuerte temblor de magnitud 7.4 sacudió esta mañana a Colombia, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto y tuvo una profundidad intermedia de 82 kilómetros. Autoridades piden a la ciudadanía reportar si sintió el temblor mientras las autoridades verifican posibles afectaciones.

  • Atención: Largo y fuerte temblor de magnitud 7.4 sacudió esta mañana a Colombia, ¿lo sintió?
El Colombiano
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hace 56 minutos
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Un fuerte sismo despertó y sorprendió a miles de colombianos durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 a. m. (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad.

Por su magnitud, el movimiento telúrico se sintió en amplias zonas del occidente y centro del país. Ciudadanos de departamentos como Chocó, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y otras regiones andinas comenzaron a reportar en redes sociales que percibieron un temblor prolongado, mientras en algunos edificios y conjuntos residenciales se activaron protocolos preventivos de evacuación.

El SGC recordó que los reportes ciudadanos son fundamentales para evaluar la intensidad con la que fue percibido el sismo en distintas regiones, por lo que invitó a quienes lo sintieron a registrarlo a través de sus canales oficiales.

La profundidad del evento, 82 kilómetros, corresponde a un sismo de profundidad intermedia, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos puedan sentirse a mayores distancias del epicentro. Aunque este tipo de sismos puede generar una percepción amplia del movimiento, la profundidad también puede reducir el nivel de daños superficiales respecto a un evento de igual magnitud ocurrido a poca profundidad.

San José del Palmar, ubicado en el sureste del departamento del Chocó, es una zona con actividad sísmica conocida por los especialistas.

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