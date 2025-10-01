Murió Jane Goodall a los 91 años, la científica que revolucionó la primatología

El mundo acaba de perder una de sus voces más luminosas: Jane Goodall, la primatóloga británica que revolucionó la ciencia al demostrar que los chimpancés piensan, sienten y fabrican herramientas, murió este primero de octubre en California, a los 91 años, por causas naturales. La noticia, confirmada por el Jane Goodall Institute, cierra un capítulo de la historia de los saberes y abre otro, el de su legado.
