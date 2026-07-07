Medellín se suma a propuesta de bloques de seguridad impulsada por Abelardo de la Espriella

El anuncio de que uno de los pilares de la estrategia del gobierno electo de Abelardo de la Espriella será la conformación de bloques de defensa para la seguridad urbana en las principales ciudades del país le cayó bien al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
En su cuenta de X, De la Espriella publicó que el mismo 7 de agosto, cuando se posesione, firmará el decreto mediante el cual le dará rienda suelta a esa iniciativa que tendría un énfasis especial en el combate contra las extorsiones, los robos y los homicidios.
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“Para adoptar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, convocaré a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con el fin de crear, a partir de sus requerimientos, la mayor operación de seguridad urbana en Colombia”, dijo.
En su respuesta a ese anuncio, el mandatario Gutiérrez apuntó que en ese trabajo, la Fiscalía, la Policía y el Gobierno Nacional deben tener una buena articulación con el gobierno local y con el Ejército.