Pintan rostros en los bolívares y venden obras hasta en $50.000 en Medellín

Sobre un billete de 100 bolívares —unos 1.600 pesos colombianos—, JJ Caballo traza el rostro de un hombre; a su lado, Paula Guerrero da vida al de una mujer. Esta pareja de artistas venezolanos convirtió la moneda en su lienzo: comenzaron interviniendo los billetes de su país, devaluados y casi sin valor, hasta llegar hoy a ilustrar dólares, euros e incluso divisas árabes que coleccionistas de otros países buscan adquirir. La idea, sin embargo, no nació en Venezuela. Tomó forma en 2019, en Bogotá, cuando Javier José Ceballos García —nombre de pila de JJ Caballo— decidió que el arte sería su forma de resistir y sostenerse en Colombia. Había recorrido 610 kilómetros desde San Cristóbal, en el estado Táchira, huyendo de una crisis que dejó a millones sin horizonte. Ya instalado en el país, descubrió en los billetes una nueva manera de contar su historia y la de tantos otros que, como él, cruzaron la frontera para empezar de nuevo. "Llegué a Bogotá y comencé a pintar una estatua y ahí me abordó una persona y luego le hice un trabajo sobre el suelo. No me lo pagaron bien, pero empecé a recorrer el centro, a mirar arte y en ese momento cogí un bolívar y empecé a pintarlo. Al principio los vendía a $3.500", contó JJ.

A los meses Paula llegó para acompañarlo y allí empezaron a estructurar la idea de negocio con estos billetes, teniendo en cuenta el éxito que estaban teniendo, ya que sobre estos bolívares empezó a pintar rostros, imágenes de disputas entre estudiantes y el antiguo Esmad, recorridos de migrantes y una que otra imagen polémica sobre la realidad venezolana. Su éxito fue tal que estos billetes, cuando llegó Paula, ya se estaban vendiendo en $15.000 en Bogotá y con su precio al alza. Aunque para ese momento solo lo hacían sobre bolívares y su rentabilidad era alta, mucho más que si los llevaran a una casa de cambio, Paula no se amañó en la capital y empezó a ejercer presión para ubicarse en otra ciudad. Y fue ahí que JJ se acordó de Medellín y en 2023, después de ahorrar, se vinieron con sus pinturas y sus pertenencias a la capital antioqueña. "Nos ubicamos en un cuarto en La Floresta, pero a medida que nos fuimos ubicando y nos empezó a ir bien con los billetes, decidimos buscar un espacio más grande y actualmente estamos viviendo en el barrio Boston", relató JJ. Actualmente, con autorización de la Alcaldía de Medellín, estos dos artistas se ubican en el corredor de la calle 10, en El Poblado, donde venden sus pinturas a los extranjeros y demás interesados.

Paula y JJ encontraron en el arte sobre billetes una forma de vivir a través de su pasión. FOTO Julio César Herrera

Y en este espacio empezaron a incursionar en otras monedas, comenzando con el peso colombiano y posteriormente con los dólares y euros que les daban los extranjeros para que los pintaran. Por supuesto, ellos reciben, al menos, dos billetes, uno para hacer su ilustración y el otro para el pago de su labor.