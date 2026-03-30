Muerte de auxiliar de American Airlines destapa cifra de robos con escopolamina a extranjeros en el Valle de Aburrá en 2026

La muerte del salvadoreño nacionalizado estadounidense, Éric Fernando Gutiérrez Molina, en medio de un hurto con suministro de altas dosis de escopolamina revive la gravedad de una modalidad que no ha perdido vigencia entre las estructuras criminales del Valle de Aburrá. Tan solo este año, 11 turistas han sido víctimas de este tipo de hurtos, aunque Gutiérrez es el primer fallecido. Así lo dio a conocer el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), señalando que desde el segundo semestre del año pasado se ha presentado un decrecimiento en esta modalidad de robo, pero que aún sigue ocurriendo. De hecho, si se comparan las cifras con el año pasado, durante los primeros tres meses del 2025 se denunciaron 46 hurtos a turistas extranjeros mediante suministro de esta sustancia, mientras que para final de año la cifra cerró con 54, es decir, ocho casos más en los siguientes nueve meses. La reducción en estas cifras se debe a los constantes operativos que se vienen realizando en el Parque Lleras y en la carrera 70, puntos donde se concentran la mayoría de las personas que contactan a sus víctimas para luego robarlas.

Nada más el pasado 26 de marzo, la Policía Metropolitana dio a conocer la captura de dos mujeres que estarían implicadas en al menos siete casos de hurto bajo esta modalidad en Medellín. Las detuvieron tras el seguimiento realizado por el robo a un estadounidenses el pasado 30 de enero en el Parque Lleras.

Así llegó al Suroeste

La desaparición de Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de Américan Airlines, ocurrió desde el sábado 21 de marzo, cuando se contactó con su familia a decirle que quería disfrutar de la vida nocturna medellinense. Lo hizo después de arribar al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, procedente de Miami. Ernesto Carranza, compañero sentimental del salvadoreño, relató que “me iba a dormir y le dije que disfrutara su estancia en Medellín y que tuviera cuidado, y ya. Amanezco el domingo y no veo ningún mensaje de él indicando que había regresado al hotel, que estaba bien”. Entérese: Así fue la persecución de dos mujeres señaladas de escopolaminar turistas en el Parque Lleras de Medellín Ante esto, Carranza comenzó a buscarlo con sus compañeros de trabajo y con el hotel donde se había hospedado. Al no tener respuestas positivas, generó todas las alarmas correspondientes para que iniciaran la investigación para esclarecer las causas de esta desaparición. En estas indagaciones pudieron definir que este hombre había estado en una discoteca de la comuna 14 (El Poblado) en compañía de un hombre y una mujer y que luego se dirigieron hacia un motel del municipio de Itagüí con la idea de continuar la fiesta.

En medio de las indagaciones trascendió que un carro lo había llevado tanto a la discoteca como al motel, por lo que se está indagando con el conductor del automotor la responsabilidad en estos hechos. Luego de que salieran del motel, trascendió que el salvadoreño se habría dirigido hacia otro establecimiento en este municipio del sur del Valle de Aburrá y desde ese momento se perdió toda información de él hasta el mediodía de este viernes, cuando en el corregimiento de Puente Iglesias, de Fredonia, las autoridades informaron del hallazgo de un cadáver con las mismas características del auxiliar de vuelo extranjero. Le puede interesar: Escopolamina y asesinatos a turistas en Medellín ya son una preocupación mundial Luego de encontrarlo a más de 100 kilómetros de distancia del último sitio donde fue visto por última vez, el cuerpo sin vida fue trasladado a Medicina Legal, en Medellín, donde mediante las labores forenses se pudo confirmar que era Gutiérrez Molina. Ahora, las autoridades trabajan en la reconstrucción de todos los hechos hasta su desaparición para establecer, entre otras cosas, si este hombre fue llevado hasta esta zona con vida o si ya había fallecido producto de la cantidad de droga que le suministraron.

“De manera inmediata, se conformó una cápsula investigativa especializada con capacidades de inteligencia y policía judicial que ha venido trabajando sin descanso para esclarecer este caso. Las agencias americanas nos han ayudado y, muy especialmente, el trabajo articulado con el HSI ha sido importante en todo el trabajo de campo desplegado. Frente a este caso debe haber justicia pronto y de eso nosotros nos vamos a encargar”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa. El cuerpo de este auxiliar de vuelo aún se encuentra en Medellín, pero se espera que mañana sea transportado en un vuelo rumbo a la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, para que su familia pueda realizarle las honras fúnebres.

Robos con escopolamina