Entre banderas y arengas, venezolanos se concentraron en el Parque de las Luces para celebrar la captura de Maduro

Desde las 2:00 de la tarde de este sábado, cientos de ciudadanos venezolanos se congregaron en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, para expresar su reacción ante a la captura de Nicolás Maduro anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la jornada se escucharon consignas como “este gobierno ya cayó”, en medio de banderas tricolor, rostros pintados y otros símbolos representativos de Venezuela que marcaron la manifestación. Puede leer: Así siguieron decenas de venezolanos la caída de Maduro en las calles y establecimientos de Medellín La movilización reunió a migrantes que residen en la ciudad y que siguieron los hechos desde Colombia, en medio de un ambiente marcado por la expectativa y la emotividad colectiva.

Los asistentes exhibieron figuras simbólicas, carteles e imágenes alusivas a Maduro y pintaron su rostro con la bandera de Venezuela. Foto: Manuel Saldarriaga

“Es una mezcla de felicidad y nostalgia”: voces de los asistentes

EL COLOMBIANO consultó a varios de los asistentes sobre su reacción frente a la situación actual que vive Venezuela. Entre ellos estuvo Kimberly Escalante, quien aseguró que el momento le despierta sentimientos encontrados. “Es felicidad y alegría, pero también nostalgia”, afirmó. Escalante explicó que lleva cerca de siete años fuera de su país, tiempo durante el cual el contacto con su familia se ha limitado a videollamadas. Según dijo, su mayor deseo es que la situación en Venezuela se estabilice para poder regresar y reencontrarse con sus seres queridos, una aspiración que, señaló, es compartida por muchos de los asistentes. Vea también: “A todo tirano le llega su hora”: reacciones en Medellín y Antioquia a la captura de Nicolás Maduro

Emoción y preocupación por familiares que siguen en Venezuela

Otra de las manifestantes fue Karol Vargas, quien describió el momento como una experiencia cargada de emociones. “Siento nostalgia, alegría y un grito de libertad”, expresó. No obstante, Vargas advirtió que la celebración también está atravesada por la preocupación por la seguridad de su familia, que aún permanece en Venezuela, en medio de un contexto que sigue siendo incierto.

Imágenes, consignas y alta carga emocional en el Parque de las Luces

Durante el encuentro, algunos asistentes exhibieron figuras simbólicas, carteles e imágenes alusivas a Maduro. El ambiente estuvo marcado por abrazos, lágrimas y expresiones de desahogo, especialmente entre quienes han vivido durante años lejos de su país. La concentración estuvo acompañada de cánticos, arengas y mensajes de respaldo a un eventual cambio político en Venezuela.

Antioquia concentra una de las mayores poblaciones venezolanas en Colombia

Medellín es la ciudad de Colombia con la mayor proporción de migrantes venezolanos en relación con su población total. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima en 240.278 los ciudadanos provenientes de Venezuela que residen en la capital antioqueña, cifra equivalente a cerca del 10% de sus habitantes. Desde ACNUR explican que Medellín se ha convertido en un destino atractivo para los migrantes que buscan establecerse y reconstruir su proyecto de vida, gracias a un entorno urbano que facilita procesos de integración social y económica. La agencia destaca que en la ciudad se han impulsado oportunidades de inclusión de manera articulada entre distintos sectores de la sociedad, tanto públicos como privados. En el ámbito regional, Antioquia se ubica como el segundo departamento del país con mayor número de refugiados y migrantes, con un total de 393.392 personas. Más noticias: Maduro capturado: el dictador que cayó rendido tras el cerco de Estados Unidos Esta realidad explica la magnitud y visibilidad de las manifestaciones que se registran en la capital antioqueña ante hechos clave del panorama político venezolano.

Federico Gutiérrez respalda captura de Maduro y critica al Gobierno Petro

Desde la Alcaldía de Medellín también hubo pronunciamientos frente a lo ocurrido con Maduro. El alcalde Federico Gutiérrez celebró la operación y la describió como un golpe directo al régimen, al que calificó de “dictatorial” en Venezuela. En un mensaje público, el mandatario distrital expresó su respaldo al pueblo venezolano y cuestionó duramente al gobierno de ese país. “Venezuela libre. Desde Medellín, Colombia, estamos del lado del hermano pueblo venezolano, no de la dictadura que destruyó al país y se robó las elecciones”, afirmó.