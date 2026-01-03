Entre banderas y arengas, venezolanos se concentraron en el Parque de las Luces para celebrar la captura de Maduro

Desde las 2:00 de la tarde de este sábado, cientos de ciudadanos venezolanos se congregaron en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, para expresar su reacción ante a la captura de Nicolás Maduro anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Durante la jornada se escucharon consignas como “este gobierno ya cayó”, en medio de banderas tricolor, rostros pintados y otros símbolos representativos de Venezuela que marcaron la manifestación.
La movilización reunió a migrantes que residen en la ciudad y que siguieron los hechos desde Colombia, en medio de un ambiente marcado por la expectativa y la emotividad colectiva.