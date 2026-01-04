Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela: The New York Times

El número de muertos por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela aumentó a 80 personas, entre civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad, según informó The New York Times, citando a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato.
La cifra, advirtió el medio, podría seguir creciendo a medida que se consolida la información en terreno.
Inicialmente, tras los ataques ocurridos durante la madrugada del sábado 3 de enero, el mismo diario estadounidense había reportado al menos 40 víctimas mortales, un balance que se duplicó en menos de 48 horas.
Hasta el momento, ni el Gobierno venezolano ni las autoridades estadounidenses han confirmado oficialmente la cifra de fallecidos.
