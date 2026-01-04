Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela: The New York Times

El número de muertos por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela aumentó a 80 personas, entre civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad, según informó The New York Times, citando a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato. La cifra, advirtió el medio, podría seguir creciendo a medida que se consolida la información en terreno. Inicialmente, tras los ataques ocurridos durante la madrugada del sábado 3 de enero, el mismo diario estadounidense había reportado al menos 40 víctimas mortales, un balance que se duplicó en menos de 48 horas. Hasta el momento, ni el Gobierno venezolano ni las autoridades estadounidenses han confirmado oficialmente la cifra de fallecidos. Lea más: La noche en que La Guaira ardió: relato de un ataque que golpeó a civiles y al puerto venezolano

Más de 150 aeronaves y bombardeos en puntos estratégicos

De acuerdo con el reporte del New York Times, Estados Unidos desplegó más de 150 aeronaves militares para neutralizar las defensas venezolanas. Esta ofensiva aérea permitió que helicópteros con soldados estadounidenses lograran llegar hasta Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas. Los bombardeos se concentraron en Caracas y su área metropolitana, con impactos reportados en Fuerte Tiuna, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota) y el Cuartel de la Montaña. También se registraron ataques en instalaciones estratégicas del estado Miranda y en el puerto de La Guaira. Según el medio estadounidense, entre las víctimas hay personal militar y población civil venezolana. Entérese: Se conocen los primeros nombres de las víctimas de los bombardeos de Estados Unidos en Caracas, Venezuela

Trump amenaza a Delcy Rodríguez y mantiene presión

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo venezolano ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia. Desde Washington, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa. “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, dijo en una entrevista telefónica con The Atlantic Magazine. Trump calificó la operación como “brillante”, aseguró que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos soldados de EE. UU. resultaron heridos durante la intervención.

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que se mantendrá la cuarentena militar impuesta sobre Venezuela. Además, reiteró que María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, no será considerada para liderar una transición inmediata. Rubio sostuvo que, a diferencia de Maduro, con Delcy Rodríguez “se puede negociar”, aunque dejó claro que Washington evaluará cualquier avance por los hechos y no por discursos. Ayudantes de Maduro, por su parte, afirmaron que siguen al mando del país, pese a la captura del mandatario. Le puede interesar: Marco Rubio descarta apoyo a María Corina Machado y dice que pondrán a prueba a Delcy Rodriguez: “Los juzgaremos Está previsto que Nicolás Maduro y Cilia Flores comparezcan este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en Manhattan, a las 12:00 del mediodía, donde enfrentarán cargos ante la justicia estadounidense.

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados y llevados a territorio estadounidense.

