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¿Marco Rubio viajó a China usando la misma sudadera de la captura de Maduro? Una foto desató revuelo

El funcionario acompaña al presidente Donald Trump rumbo a Pekín para reunirse con su homólogo Xi Jinping, pero al parecer lo hizo usando un atuendo que no ha pasado desapercibido.

  • Foto: Instagram Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca - Truth Social Donald Trump
    Foto: Instagram Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca - Truth Social Donald Trump
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajó este martes rumbo a Pekín junto al presidente Donald Trump para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping, en medio de las tensiones con Irán y Taiwán.

El hijo de inmigrantes cubanos y mano derecha de Trump visita por primera vez el gigante asiático y ha defendido con firmeza los derechos humanos en China, país que lo sancionó en dos ocasiones, una medida más comúnmente utilizada por Estados Unidos contra sus adversarios.

En contexto: Trump y Xi Jinping se verán cara a cara en medio de tensiones con Taiwán e Irán, ¿limarán asperezas?

Sin embargo, lo que llama la atención no es solo su visita a China, sino que el director de Comunicaciones de la Casa Blanca publicó una imagen en la que Rubio aparece usando exactamente el mismo conjunto de marca Nike con el que capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela, aquella madrugada del 3 de enero de este año.

La imagen fue compartida por Steven Cheung, actual director de Comunicaciones de la Casa Blanca, quien escribió en sus redes sociales: “¡El secretario Rubio luciendo el Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”

Al estadounidense de padres cubanos se le ve vistiendo saco, sudadera y tenis grises, tal como aparecía Maduro en la primera fotografía difundida dentro de un avión militar estadounidense.

Más allá del atuendo, lo que ha causado revuelo político es la intención detrás del gesto: mientras algunos lo califican como una provocación, otros consideran que es una forma de enviar un mensaje contundente al gobierno chino, que ha sido un histórico aliado de Venezuela por intereses relacionados con el petróleo.

Un funcionario del Departamento de Estado solo confirmó que Rubio viajaba con Trump, pero no mencionó nada de su atuendo, por lo que no se tiene claridad de si se trata de un montaje o en realidad se vistió así. En todo caso, fue visto abordando el Air Force One en la Base Aérea de Andrews.

Las sanciones que tiene Marco Rubio en China

Cabe recordar que Rubio tiene sanciones con China y su nombre fue cambiado, porque antes de que asumiera el cargo en enero de 2025, el gobierno chino y los medios oficiales empezaron a utilizar un carácter chino diferente para “lu” para representar la primera sílaba de su apellido.

Dos diplomáticos dijeron que creían que China hizo el cambio porque Rubio estaba sometido a sanciones, que incluían una prohibición de entrada, con la antigua grafía de su nombre. Sin embargo, la embajada china no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un funcionario del Departamento de Estado solo confirmó que Rubio viajaba con Trump. Fue visto abordando el Air Force One en la Base Aérea de Andrews.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Estas fueron las exigencias que Gustavo Petro pidió para su visita con Donald Trump en EE. UU.

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