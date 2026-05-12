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¿Un poeta, en inglés? Se prepara ‘remake’ de la película de Simón Mesa

Un medio extranjero confirmó que la película del antioqueño tendrá un versión en inglés.

  • Un poeta, de Simón Mesa, es una de las películas colombianas más exitosas de los últimos años. Foto: Cortesía.
    Un poeta, de Simón Mesa, es una de las películas colombianas más exitosas de los últimos años. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La película colombiana Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto y ganadora del Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, tendrá una adaptación estadounidense producida por el cineasta tunecino-francés Saïd Ben Saïd y dirigida por Nathan Silver. La información fue revelada por Deadline.

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La versión en inglés estará ambientada en el norte del estado de Nueva York y contará con un guion escrito por Nathan Silver y C. Mason Wells, dupla responsable de Between The Temples. El rodaje está previsto para finales de otoño de este año.

El proyecto será producido por SBS Productions y distribuido internacionalmente por SBS International. Según Deadline, las conversaciones con posibles socios y compradores comenzarán esta semana en Cannes, mientras avanza el proceso de selección del reparto.

La cinta original es una comedia dramática que sigue la historia de un poeta de mediana edad con dificultades económicas cuya vida cambia cuando descubre el talento literario de una adolescente.

Nathan Silver explicó a Deadline que encontró una conexión personal con la historia desde su juventud, cuando se interesó por la poesía francesa y estudió ese idioma para leer a Arthur Rimbaud y Gérard de Nerval en su lengua original.

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“Después de ver Un poeta, pude imaginar inmediatamente una versión estadounidense de la película, trasladando la difícil situación de este personaje a un país que valora aún menos la poesía que Colombia”, le dijo el director al medio extranjero.

Por su parte, el guionista C. Mason Wells señaló que el objetivo de la adaptación es crear una nueva obra que conserve el tono “hilarante, perturbador y conmovedor” de la película original, manteniendo el espíritu de la producción colombiana en un nuevo contexto cultural.

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