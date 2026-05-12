¿Es verdad que Colpensiones no tiene plata para pagar las pensiones en 2026?

En medio del debate pensional, el Gobierno Nacional dijo que el fallo del Consejo de Estado, que suspendió el traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones, ponía en riesgo el pago de las pensiones. Pero los números cuentan otra historia, ya que el verdadero problema llegó en enero, cuando el salario mínimo subió 23%. ¿Por qué? El economista Mario Fernando Cruz lo resumió así: “Colpensiones tiene 1,2 millones de pensionados de salario mínimo. Alza del 23% del salario mínimo significó aumento de $4,3 millones anuales por pensionado al año. Eso da $5,1 billones adicionales para 2026. Plata que no se presupuestó y hoy tiene en riesgo el pago de las mesadas”. Siga leyendo: “Las 25.000 personas recibirán su pago”, presidente de Colpensiones sobre...