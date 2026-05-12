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¿Es verdad que Colpensiones no tiene plata para pagar las pensiones en 2026?

Un aumento del 23% al salario mínimo generó un hueco de $9 billones en Colpensiones que hoy amenaza el pago de más de un millón de mesadas.

  • El hueco real de Colpensiones lo causó el alza del 23% al salario mínimo. FOTO: El Colombiano.
    El hueco real de Colpensiones lo causó el alza del 23% al salario mínimo. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
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hace 1 hora
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En medio del debate pensional, el Gobierno Nacional dijo que el fallo del Consejo de Estado, que suspendió el traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones, ponía en riesgo el pago de las pensiones.

Pero los números cuentan otra historia, ya que el verdadero problema llegó en enero, cuando el salario mínimo subió 23%. ¿Por qué?

El economista Mario Fernando Cruz lo resumió así: “Colpensiones tiene 1,2 millones de pensionados de salario mínimo. Alza del 23% del salario mínimo significó aumento de $4,3 millones anuales por pensionado al año. Eso da $5,1 billones adicionales para 2026. Plata que no se presupuestó y hoy tiene en riesgo el pago de las mesadas”.

Siga leyendo: “Las 25.000 personas recibirán su pago”, presidente de Colpensiones sobre...

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