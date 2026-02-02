Medellín saca la basura de las quebradas: ojo con los colchones y los escombros

La reciente emergencia registrada en el sur de Medellín ha obligado a una intervención rápida de los equipos técnicos y operativos del Distrito. Según el balance preliminar, se han removido 424 metros cúbicos de material, una cantidad que equivale a la carga de 35 volquetas, lo que da cuenta de la magnitud del evento y de la respuesta desplegada sobre el terreno.
La Alcaldía de Medellín, a través de sus dependencias de gestión del riesgo, infraestructura y movilidad, ha articulado un plan de acción para mitigar los efectos de la emergencia y reducir el riesgo de nuevos incidentes en los puntos más vulnerables. Este tipo de respuestas se enmarca en los lineamientos generales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, que establece la coordinación entre entidades locales y nacionales para la atención de eventos de origen natural o antrópico indirecto.
