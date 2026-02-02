x

Medellín saca la basura de las quebradas: ojo con los colchones y los escombros

Tras la emergencia en el sur de Medellín, operarios retiraron 424 metros cúbicos de residuos. Descubra qué objetos están obstruyendo los cauces y cómo evitar nuevas inundaciones.

  • El pasado 28 de enero, Medellín se inundó en su zona sur después de que quebradas como La Presidenta y La Ayurá se desbordaran, sin contar que el río Medellín también se salió de su cauce. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
La reciente emergencia registrada en el sur de Medellín ha obligado a una intervención rápida de los equipos técnicos y operativos del Distrito. Según el balance preliminar, se han removido 424 metros cúbicos de material, una cantidad que equivale a la carga de 35 volquetas, lo que da cuenta de la magnitud del evento y de la respuesta desplegada sobre el terreno.

La Alcaldía de Medellín, a través de sus dependencias de gestión del riesgo, infraestructura y movilidad, ha articulado un plan de acción para mitigar los efectos de la emergencia y reducir el riesgo de nuevos incidentes en los puntos más vulnerables. Este tipo de respuestas se enmarca en los lineamientos generales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, que establece la coordinación entre entidades locales y nacionales para la atención de eventos de origen natural o antrópico indirecto.

Le puede interesar: Emvarias adquirió 15 nuevos camiones compactadores para agilizar tiempos de recolección en Medellín

Medellín refuerza la gestión del riesgo en el sur de la ciudad

En el área afectada, los equipos técnicos han priorizado la remoción del material acumulado para asegurar la estabilidad de taludes, la protección de viviendas cercanas y el restablecimiento progresivo de la movilidad en las vías impactadas. La cifra de 424 metros cúbicos retirados supone un volumen cercano a 12 metros cúbicos por volqueta, una capacidad habitual en los vehículos de carga utilizados para labores de evacuación de escombros en entornos urbanos.

Fuentes municipales explican que estas operaciones se realizan siguiendo parámetros técnicos definidos por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y las dependencias de obras públicas, que incluyen inspecciones de campo, análisis de la estabilidad del terreno y delimitación de zonas de seguridad para residentes y transeúntes.

Un responsable técnico de gestión del riesgo del Distrito, consultado por este medio, detalla que “el objetivo inmediato es retirar el material inestable, proteger a la población que habita o se desplaza por el sector y habilitar las condiciones mínimas de seguridad para continuar con las labores de recuperación”. Según la misma fuente, la evaluación posterior permitirá definir intervenciones de mayor alcance, como obras de contención o mejoramiento del drenaje superficial.

Importancia local de la recuperación para Medellín

La recuperación de las zonas afectadas en el sur de Medellín tiene un impacto directo en la vida cotidiana de residentes y comerciantes, ya que muchos de estos sectores concentran vivienda, pequeños negocios y corredores de movilidad que conectan con otras comunas de la ciudad. La atención oportuna de estos eventos es clave para evitar afectaciones en cadena, como cierres prolongados de vías, pérdida de actividad económica o deterioro de infraestructuras de servicios públicos.

Además vea en video: Medellín inauguró el nuevo vaso del relleno sanitario La Pradera

De acuerdo con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, la ciudad se encuentra en un entorno con condicionantes geográficos y climáticos que hacen necesaria una gestión activa del riesgo asociado a movimientos en masa, deslizamientos y crecientes súbitas, especialmente en laderas y corredores viales ubicados en zonas de pendiente pronunciada.

En este contexto, la actual emergencia se interpreta como un recordatorio de la importancia de mantener actualizados los mapas de amenaza, los planes de contingencia barrial y las estrategias de comunicación con las comunidades, de modo que la población conozca los protocolos de actuación y las rutas de evacuación en caso de nuevos eventos.

Coordinación distrital y próximos pasos en la emergencia

El Distrito de Medellín ha señalado que la atención de la emergencia se desarrolla de manera articulada entre las áreas de gestión del riesgo, secretarías de Gobierno, Infraestructura y Movilidad, así como con los organismos de socorro. Esta coordinación busca garantizar que la remoción del material y las labores de estabilización se realicen sin afectar otros servicios esenciales y con criterios claros de priorización territorial.

Un portavoz de la administración local subraya que “las labores de remoción de material son solo la primera fase; posteriormente avanzaremos en la recuperación de la infraestructura y en la implementación de medidas de mitigación para reducir la probabilidad de nuevas emergencias en este sector del sur de Medellín”. La coordinación con comunidades y líderes barriales será determinante para identificar puntos críticos y establecer acciones conjuntas de prevención.

Lea aquí: En Medellín diseñaron una tecnología para convertir la basura de la Isla de San Andrés en material de construcción

A medida que se complete la retirada de los 424 metros cúbicos de material y se verifique la estabilidad del terreno, el Distrito podrá definir con mayor precisión las intervenciones de mediano y largo plazo. Entre las opciones habituales se encuentran la construcción de muros de contención, la mejora de sistemas de drenaje, la revegetalización de taludes y el seguimiento técnico periódico, medidas que ya se aplican en otros puntos de la ciudad con antecedentes de riesgo geológico.

La evolución de esta emergencia en el sur de Medellín estará condicionada por las condiciones meteorológicas de las próximas semanas y por la rápida ejecución de las obras de estabilización. Para la ciudadanía, mantenerse informada a través de los canales oficiales del Distrito y atender las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo resulta fundamental para reducir la exposición y contribuir a una recuperación segura y ordenada de las zonas afectadas.

