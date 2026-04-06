Condenaron a 15 años más de cárcel a militar que torturó y mató a su hijo a golpes en el centro de Medellín

La muerte del niño Sergio Andrés Pérez Carrascal, de 5 años, ocurrida hace 10 años en una vivienda del centro de Medellín, le trajo una nueva condena al sargento retirado del Ejército, Richard Antonio Pérez. Además de estar pagando 33 años y 4 meses por su asesinato, le sumaron otros 15 años más por el delito de tortura agravada contra el menor, quien era su hijo adoptivo.
Así lo dio a conocer el ente acusador, que, con base en las evidencias recopiladas, encontró culpable al militar retirado por los hechos de violencia que sufrió el menor, además de haberlo separado de su madre durante los últimos tres años de su vida y de alejarlo de cualquier contacto con otros niños.