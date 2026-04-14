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Hombre de 61 años acusado de abusar de tres menores en Medellín irá a la cárcel

El implicado fue enviado a prisión por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra tres niñas en el barrio Robledo, en Medellín. Los hechos habrían ocurrido en su vivienda y son investigados por la Fiscalía.

  • El hombre fue capturado el 10 de abril y enviado a prisión mientras avanza el proceso por presuntos delitos sexuales contra tres niñas en el barrio Robledo, en Medellín. Foto de referencia: Manuel Saldarriaga Quintero
    El hombre fue capturado el 10 de abril y enviado a prisión mientras avanza el proceso por presuntos delitos sexuales contra tres niñas en el barrio Robledo, en Medellín. Foto de referencia: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 61 años, acusado de abusar de tres menores de edad en Medellín, fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Todo esto mientras avanza el proceso judicial, informó la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en la vivienda del procesado, ubicada en el barrio Robledo, donde presuntamente abusó de una sobrina, una familiar de su compañera sentimental y una vecina del sector. Las víctimas tenían entre 4 y 8 años al momento de los hechos, y uno de los casos se habría repetido en al menos cinco ocasiones.

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El caso es adelantado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos.

El hombre fue capturado el pasado 10 de abril por la Policía Nacional, según informó la Fiscalía.

Este caso se da en medio de alertas por el aumento de delitos sexuales en la ciudad. En noviembre de 2025, durante una sesión del Concejo de Medellín, la experta Laura Mejía Rico, de la Corporación Educativa Combos, indicó que esa organización atendió en promedio 9,5 casos mensuales durante el último año.

En el mismo espacio, la experta Sandra Serrano advirtió que la exposición a contenidos hipersexualizados en redes sociales y plataformas digitales puede incidir en la violencia sexual, al reforzar imaginarios de agresión y cosificación, especialmente entre jóvenes.

La Policía Nacional recientemente habilitó nuevas líneas para la atención ciudadana. Una de ellas es la 141 para la prevención de violencias contra niños y adolescentes, además de la línea 123 en el que también se pueden denunciar estos hechos.

Lea más: Cayó red de abuso infantil que usaba IA para engañar a niños desde Colombia

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