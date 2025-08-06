Hombre que estaba en cartel de los más buscados fue asesinado en una aparente riña en Castilla, Medellín

Álvaro José Soto Pacheco, de 34 años, entró malherido al Hospital Pablo Tobón Uribe, pero allí falleció antes de ser atendido por los médicos. La víctima estaba en el cartel de los más buscados por hurto y había recuperado la libertad ocho días antes de su muerte por un proceso relacionado con un robo y el posterior asesinato.
El crimen de este hombre ocurrió el fin de semana en la carrera 74 con la calle 109, en el barrio Tejelo, en la comuna 5 (Castilla), noroccidente de Medellín, sitio donde se habría encontrado con dos hombres, con los que sostuvo una larga conversación por varios minutos.