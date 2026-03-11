Hallan a un hombre muerto en un hotel del centro de Medellín: esto se sabe

En una de las habitaciones de un hotel ubicado en el barrio Estación Villa del centro de Medellín fue hallado sin vida un hombre de aproximadamente 50 años de edad.
El hecho se reportó a través de la línea 123 de la Policía; una vez se conoció la situación, una patrulla acudió al lugar indicado, donde verificaron la presencia de un fallecido; tal parece que fue una empleada del hotel quien, al ingresar a la habitación, se topó con el cadáver.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Jorge Alirio Zuluaga Ramírez. Este hombre, al parecer, habría ingresado a dicho establecimiento en compañía de dos mujeres la noche antes de su hallazgo; ambas se habrían retirado del lugar en la madrugada del siguiente día.