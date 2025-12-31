Últimos golpes al contrabando antes de Año Nuevo: incautaron 7.190 prendas de vestir y 339 botellas de licor en Medellín

¡Se quedaron sin estrén y sin licor! Dos duros golpes contra el contrabando fueron propinados por las autoridades en las últimas horas en Medellín. En uno de los casos, la Policía incautó más de 7.190 unidades de confecciones y calzado en el barrio Laureles.

Durante la inspección, las autoridades lograron la aprehensión de 5.242 unidades de confecciones y 1.948 pares de calzado, mercancía que no contaba con la documentación que acreditara su legal importación al país, y cuyo avalúo comercial asciende a los $888.031 millones.

El mayor Jorge Eliecer Rodríguez Tordecilla, jefe de la División de Control Operativo Medellín, señaló que este operativo permitirá fortalecer los procesos investigativos en curso contra estructuras multicrimen dedicadas al contrabando de mercancías en los sectores de confecciones y calzado en la ciudad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para apoyar el comercio legal y denunciar actividades ilícitas relacionadas con el contrabando a través de la línea 159.

Le puede interesar: Se les dañó la fiesta pa’ diciembre: incautaron más de 17 mil botellas de licor adulterado en Medellín