Recuperan jetski avaluado en $140 millones en Antioquia: había sido hurtado en Cali

En un operativo en el oriente antioqueño, la Policía capturó en flagrancia a un hombre por el delito de receptación y logró la recuperación de un jetski avaluado en $140 millones, el cual había sido reportado como hurtado en la ciudad de Cali.

El procedimiento se realizó en un establecimiento comercial ubicado en el kilómetro 7 de la vía que comunica a El Peñol con Guatapé. La acción se desarrolló en el marco de la estrategia “Juntos por Antioquia”.

Según informó el Departamento de Policía, el operativo se activó tras una llamada recibida en el número del cuadrante, en la que un ciudadano alertó sobre la presencia de un jetski marca Sea-Doo RXP-X 300, color negro, modelo 2023, que presuntamente figuraba como robado.

Al verificar los datos del vehículo acuático (incluyendo número de chasis y motor) los uniformados confirmaron que correspondía a una denuncia por hurto interpuesta el 23 de agosto de 2024 en la capital del Valle del Cauca.

En el lugar fue capturado el propietario del establecimiento, quien se encontraba a cargo del bien y manifestó ser responsable del mismo. Tras informarle de sus derechos, los policías procedieron a su detención por el delito de receptación.

El jetski fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.