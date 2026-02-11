Discusión sobre Trump habría terminado en tragedia: el caso de Lucy Harrison, asesinada por su padre en EE. UU.

El tribunal forense (coroner’s court) en Inglaterra llegó a la conclusión de que Kris Harrison ocasionó la muerte de su hija Lucy cuando ella lo visitaba en su casa en Texas, Estados Unidos, en enero de 2025.
Este caso corresponde a un proceso llamado “inquest”, que consiste en una investigación sobre muertes repentinas o violentas de ciudadanos británicos, ocurridas tanto dentro como fuera del país. No se trata de un juicio penal ni determina culpabilidad, sino de una investigación forense para esclarecer cómo ocurrieron este tipo de casos.
Puede leer: Intento de requisa policial dejó un presunto delincuente muerto y dos policías lesionados en Aranjuez, Medellín