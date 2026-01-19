“¿Que los ricos también lloran? Lo mismo decía Pablo Escobar”: alcalde Gutiérrez habla sobre declaraciones de MinSalud

Luego de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por las lágrimas del gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, en una rueda de prensa, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo comparó con Pablo Escobar, teniendo en cuenta que el excapo del Cartel de Medellín había usado la misma frase cuando perpetró una masacre de 23 personas en 1990. El ministro Jaramillo dijo, tras conocer de las lágrimas del gerente de este centro asistencial, Luis Guillermo Arroyave, el pasado jueves, por las deudas que tiene el sistema de salud que no le ha permitido pagarle el sueldo a su personal, el jefe de cartera solo acotó a manifestar: “Los ricos también lloran”.

Esta fase, según el alcalde de Medellín, la usó Pablo Escobar el 23 de junio de 1990, cuando hombres armados ingresaron a la discoteca Oporto, en la loma de Los Benedictinos, entre Medellín y Envigado, en un hecho que dejó a 23 jóvenes asesinados, quienes se encontraban departiendo en ese establecimiento al momento de la masacre. “Cuando yo escuchaba esas palabras hoy hirientes hacia toda la sociedad, de parte del ministro de salud de Petro, yo recordaba la masacre de Oporto el 23 de junio de 1990, donde asesinaron a 23 jóvenes. Y recuerdo que esa vez los sicarios de Pablo Escobar decían que por cada sicario asesinado o cada sicario dado de baja en medio de la lucha contra el narcotráfico, iban a asesinar a cuatro ‘hijos de papi’ en Medellín y que los ricos también lloran”, expresó Gutiérrez. Entérese: Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud También manifestó que con el desangramiento al sistema de salud colombiano, el Gobierno Nacional no solo está afectando a los más pudientes que manejan el sistema de salud, sino que también perjudican a las poblaciones más necesitadas por limitarles el acceso a los medicamentos y llevar al riesgo de cierre a los hospitales.

“Por destruir el sistema de salud quienes más lloran son los pobres. No les dan sus medicinas y tienen a los hospitales públicos y privados al borde del cierre. Llegaron a destruir”, agregó el alcalde Gutiérrez sobre la crisis en los hospitales que afecta a los principales centros asistenciales de los 125 municipios de Antioquia. Le puede interesar: Gerente de hospital de Itagüí rompe en llanto por crisis financiera: “No tienen con qué comer, no había con qué pagarles” Señaló, además, que esta crisis de la salud solo formaría parte de una venganza dentro de una lucha de clases en la que se buscaría afectar a aquellos que manejan al salud, pero en que última instancia se está llevando a los más necesitados, quienes están colapsando los servicios en todos los hospitales por la falta de suministro de medicamentos. “Llegaron a tomar venganza dentro de una lucha de clases que solo ellos tienen en su cabeza. Y por hacerle daño a los ricos se lo están haciendo mucho más a los más pobres. Qué desgracia para Colombia tener esta gente en el poder”, manifestó Gutiérrez, recalcando que actualmente hay instituciones de salud con saturación en los servicios de urgencias de hasta el 195%.