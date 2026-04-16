Suplantada y amenazada de muerte: el calvario de una mujer en Medellín por una red de estafas

Laura lleva cuatro meses denunciando que está siendo suplantada por una red de estafas y que, a raíz de eso, ha recibido numerosas amenazas de muerte. Hace cuatro meses, una amiga en Medellín la llamó para advertirle que estaban usando una foto suya con el WhatsApp 3226088890, desde donde los delincuentes les decían a las víctimas que estaban vendiendo una nevera, una lavadora y otros productos supuestamente porque se iba de viaje. “Yo no estoy vendiendo mis electrodomésticos ni me voy a ir de viaje”, expresó Laura. Pero la situación escaló cuando una de las personas que fue estafada publicó la foto de Laura en una página de Facebook, denunciando que ella le habría robado una gran suma de dinero y que la estaba buscando. Entérese: La historia del turista sueco que fue engañado, drogado y perdió todo a manos de un falso guía en Medellín Sin embargo, la publicación se llenó de comentarios en los que no solo aseguraban que también habrían sido víctimas de la mujer de la foto, sino que además la amenazaban de muerte. “Un tiro a la cabeza y otro a la columna. Se muere o queda inválida esa rata asquerosa”, se lee en uno de los comentarios. Un conocido de la denunciante se contactó con la autora de la publicación para explicarle que, aunque la foto sí correspondía a ella, no estaba estafando a nadie y que otras personas habían tomado la imágen de redes sociales para cometer este delito. La usuaria respondió que desconocía sobre la verdadera identidad. “Ella pensaba que la de la foto era quien la había estafado, sin saber que estaba violando la ley de datos personales”, dijo Laura, quien ya se acercó a la Fiscalía para interponer la denuncia, pero aseguró que allí le indicaron que era necesario hacer un video o volver el caso viral para evitar que este tipo de delitos continúe ocurriendo. “Por fortuna, tengo personas que me asesoraron para hacer la denuncia y recopilamos las URL, publicaciones y los comentarios”, agregó. “Este video lo estoy haciendo por recomendación de una fiscal, quien me informó que esta modalidad de estafa se está volviendo viral, y para crear conciencia de que, en una sociedad tan fragmentada, no podemos divulgar información sin antes verificarla, pues no sabemos el daño que podemos causar a una persona, a una familia y a su entorno”, concluyó Laura, quien responsabilizó a los implicados si atentaban contra su vida. Siga leyendo: Envían a la cárcel a sospechoso de la desaparición de María Camila Díaz en México