Qué es el “efecto cobija térmica”: la explicación detrás de las noches cada vez más calientes en Medellín

En Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, muchas personas coinciden en la misma sensación: las noches se sienten cada vez más calientes. La compra de ventiladores está en alza y el sueño parece más difícil de conciliar con el bochorno. El aire parece pesado y el calor permanece incluso después de la lluvia.
Según explicó Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, la percepción tiene fundamento meteorológico. Además de que se han registrado temperaturas máximas históricas durante el día, también se están presentando noches más cálidas de lo normal.
“Los mínimos están alcanzando la temperatura promedio. Quiere decir que sí estamos teniendo noches más cálidas, entre uno y dos grados más de lo que se esperaría”, señaló el experto.
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