Qué es el “efecto cobija térmica”: la explicación detrás de las noches cada vez más calientes en Medellín

En Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, muchas personas coinciden en la misma sensación: las noches se sienten cada vez más calientes. La compra de ventiladores está en alza y el sueño parece más difícil de conciliar con el bochorno. El aire parece pesado y el calor permanece incluso después de la lluvia. Según explicó Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, la percepción tiene fundamento meteorológico. Además de que se han registrado temperaturas máximas históricas durante el día, también se están presentando noches más cálidas de lo normal. “Los mínimos están alcanzando la temperatura promedio. Quiere decir que sí estamos teniendo noches más cálidas, entre uno y dos grados más de lo que se esperaría”, señaló el experto. También le puede interesar: ¡Qué calor! Medellín rompió récord y registró 33,8°C en una estación de medición del Ideam

¿Cómo funciona el efecto cobija térmica en el Valle de Aburrá?

La explicación está en un fenómeno conocido como “efecto cobija térmica”. Durante las mañanas y el mediodía, el Valle de Aburrá ha tenido cielos despejados y fuerte radiación solar, lo que permite que la superficie acumule calor. Más tarde, durante la tarde y la noche, comienzan a formarse nubes bajas y medias que actúan como una especie de manta sobre la ciudad. “Estas nubes hacen el efecto como de cobija, impiden que haya un enfriamiento radiativo en la superficie y mantienen más cálido nuestro Valle de Aburrá”, explicó Sepúlveda. En condiciones normales, durante la noche el suelo libera parte del calor acumulado durante el día hacia la atmósfera. Sin embargo, cuando existe abundante nubosidad, ese calor queda atrapado cerca de la superficie, elevando la sensación térmica y haciendo que las madrugadas sean más calientes.

El Siata aclaró que actualmente el océano Pacífico se encuentra en fase neutral del fenómeno Enso, es decir, que no hay presencia oficial de El Niño ni de La Niña. Sin embargo, existe una probabilidad superior al 60% de que el sistema evolucione hacia una fase cálida a partir de julio. Por ahora, los expertos aseguran que el calor reciente no se debe directamente a El Niño, sino a condiciones atmosféricas locales relacionadas con nubosidad, humedad, viento y el comportamiento propio de la geografía de cañón del Valle de Aburrá. “Entender el estado del tiempo no es solo mirar un termómetro, también es aprender a interpretar el cielo, las lluvias y los cambios atmosféricos que acompañan nuestra vida cotidiana”, explicó el Siata.

El fenómeno ocurre además en medio de una reducción temporal en las lluvias. Aunque mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año en Antioquia, el régimen de precipitaciones ha estado por debajo de lo habitual durante varios días. Aun así, el Siata espera que el mes cierre dentro de los promedios históricos normales. Lea más: ¿Por qué está haciendo tanto calor en Medellín? Recomendaciones para cuidarse y proteger a las mascotas

El incremento de las temperaturas nocturnas también se suma a otras alertas recientes sobre el comportamiento climático en Medellín. En semanas pasadas, varias estaciones del Ideam y del Siata registraron valores récord de temperatura en distintos puntos del área metropolitana. La estación ubicada en el aeropuerto Olaya Herrera registró el pasado 21 de mayo temperaturas de 33,8°C, rompiendo el máximo histórico de 33,6°C de 2019. También en la estación ubicada en el sector Tulio Ospina, del municipio de Bello, las mediciones alcanzaron los 34,8°C, rompiendo un máximo histórico de 34,2°C alcanzado en 2015. Le puede interesar: El ‘Súper El Niño’ dispararía más los precios de alimentos y energía en Colombia Expertos advierten que factores como la urbanización acelerada, la reducción de cobertura vegetal y el cambio climático global también pueden intensificar la sensación de calor en las ciudades. En Medellín, el efecto se percibe con más fuerza debido a la configuración geográfica del Valle de Aburrá, rodeado de montañas que limitan la circulación del aire y favorecen la acumulación de calor y contaminantes. Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y animales domésticos durante los episodios de altas temperaturas.

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