Con Luis Díaz a la cabeza, estos son los jugadores más valiosos de la Selección Colombia en el Mundial

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, compartió este lunes 25 de mayo los nombres de los 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo 2026. El técnico argentino eligió una plantilla de casi 300 millones de euros, donde el jugador más caro es Luis Díaz con un valor de 70 millones de euros y el de menor valor en el mercado es el guardameta David Ospina con 200.000 euros.
Tener una nómina costosa no garantiza el título; incluso equipos como España, Inglaterra, Francia o Alemania, que superan los 1.000 millones de euros en el valor de plantilla, tienen asegurada la coronación en el Mundial.