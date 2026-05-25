Santos Borré habló sobre no estar en los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026: “con mucha tristeza...”

El delantero colombiano Rafael Santos Borré rompió el silencio este lunes 25 de mayo tras confirmarse su ausencia en la lista de 26 convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia para disputar el Mundial de 2026.

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El atacante del Sport Club Internacional utilizó sus redes sociales para manifestar su “tristeza por no poder cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo”, convirtiéndose en la baja más llamativa del seleccionador argentino para la cita orbital.

Y es que, a diferencia de Roger Martínez, Borré se pronunció también a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, pero con respeto. El futbolista barranquillero asimiló la noticia compartiendo el dolor de quedar al margen del torneo, pero rescatando el esfuerzo realizado durante todo el ciclo eliminatorio.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”, escribió el delantero de 30 años, tras ser baja en Norteamérica.

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Pese a la frustración de no viajar con la delegación nacional, el jugador surgido de la cantera del Deportivo Cali dejó en claro que se convertirá en un aficionado más y envió sus buenos deseos al plantel que asumirá el reto mundialista en las próximas semanas.

“Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, agregó Borré, uniéndose a esa gran voz de apoyo que será el país en el Mundial.