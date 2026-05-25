¿Por qué el Madrid desapareció de la Selección de España?

España dio a conocer la lista de jugadores que irán al Mundial de Norteamérica 2026 y en ella destaca una llamativa particularidad: no figura ningún futbolista del Real Madrid. En contraste, su archirrival, el Barcelona, aporta ocho figuras, consolidándose como el club con más nombres entre los 26 convocados de la Furia Roja. Clubes como Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Celta de Vigo u Osasuna son los elencos locales que aportan, como mínimo, un jugador a los representantes ibéricos. Una de las principales causas de que el Madrid no aporte piezas a la Selección de España es su política de fichajes. Tan solo en el verano pasado (2025), el conjunto merengue fichó, después de 10 años, a dos españoles en el mismo mercado de pases: Dean Huijsen y Álvaro Carreras. Las últimas incorporaciones llamadas a ser estrellas del Real Madrid no son ibéricas. Desde 2016, el equipo blanco contrató a Vinicius Junior, Luka Jovic, Eden Hazard, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo, Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Franco Mastantuono; extranjeros que llegaron al vestuario para asumir el protagonismo, pero ninguno de ellos de origen español. El único jugador que generó expectativa con su arribo al club blanco siendo ibérico fue Brahim Díaz, quien con el paso del tiempo optó por defender a la Selección de Marruecos debido a sus raíces familiares y a las pocas oportunidades que recibió en La Roja. Futbolistas como Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal, Nico Williams o Fabián Ruiz estuvieron en el radar del “Rey de Europa”, pero sus fichajes nunca se concretaron. Quizá la última contratación bomba de origen nacional por parte del Madrid fue Francisco “Isco” Alarcón, allá por 2013.

Poco espacio para La Fábrica

La Fábrica, como se conoce a la cantera del Real Madrid, produce año tras año talentos para el fútbol español y europeo, pero son muy pocos los que logran consolidarse en el primer equipo. “Es la mejor cantera del mundo. Hay jugadores crecidos en La Fábrica que conocen la exigencia del Madrid y saben que cuento con ellos”, mencionó Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid durante el último tramo de la temporada. Un ejemplo claro de ello son Marcos Llorente y Víctor Muñoz, dos jugadores convocados al Mundial que se formaron en la Casa Blanca, pero que debieron triunfar en otros clubes. No obstante, en la lista de emergentes de Luis de la Fuente, dispuesta en caso de necesitar un relevo de último minuto, figura Gonzalo García, actualmente en la plantilla del Real Madrid y canterano de la institución.

Dani Carvajal se quedó por fuera

En muchas selecciones se respeta la trayectoria de los deportistas más veteranos y con más partidos al frente del equipo nacional, pero en la España actual esa premisa no se aplicó. Dani Carvajal fue el lateral derecho titular y referente de los dos últimos títulos de La Roja: la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2023. En esta última, de hecho, Carvajal le dio el título a España al anotar el penal definitivo ante Croacia. Para algunos sectores fue una sorpresa la ausencia del seis veces campeón de la Champions con el Madrid; para otros era lo esperado, ya que apenas sumó minutos en el cierre de la temporada debido a una grave lesión que lo dejó fuera de las canchas por más de siete meses. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. “Yo únicamente miro si el jugador tiene posibilidad de jugar con nosotros, no tengo esa mentalidad localista. Llamo al que pueda actuar con nosotros”, afirmó Luis de la Fuente, seleccionador español.

Tal vez la gran sorpresa de los descartes fue el defensor central Dean Huijsen, quien venía siendo un habitual en los llamados de De la Fuente, pero su bajo rendimiento en el primer semestre de 2026 lo dejó por fuera de la cita mundialista. España debutará en Norteamérica 2026 el próximo 15 de junio ante el seleccionado de Cabo Verde.

Los que sí van con otras selecciones y los 26 de De la Fuente