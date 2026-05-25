¿Por qué el Madrid desapareció de la Selección de España?

España dio a conocer la lista de jugadores que irán al Mundial de Norteamérica 2026 y en ella destaca una llamativa particularidad: no figura ningún futbolista del Real Madrid. En contraste, su archirrival, el Barcelona, aporta ocho figuras, consolidándose como el club con más nombres entre los 26 convocados de la Furia Roja.
Clubes como Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Celta de Vigo u Osasuna son los elencos locales que aportan, como mínimo, un jugador a los representantes ibéricos.
Una de las principales causas de que el Madrid no aporte piezas a la Selección de España es su política de fichajes. Tan solo en el verano pasado (2025), el conjunto merengue fichó, después de 10 años, a dos españoles en el mismo mercado de pases: Dean Huijsen y Álvaro Carreras.
Las últimas incorporaciones llamadas a ser estrellas del Real Madrid no son ibéricas. Desde 2016, el equipo blanco contrató a Vinicius Junior, Luka Jovic, Eden Hazard, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo, Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Franco Mastantuono; extranjeros que llegaron al vestuario para asumir el protagonismo, pero ninguno de ellos de origen español.
El único jugador que generó expectativa con su arribo al club blanco siendo ibérico fue Brahim Díaz, quien con el paso del tiempo optó por defender a la Selección de Marruecos debido a sus raíces familiares y a las pocas oportunidades que recibió en La Roja. Futbolistas como Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal, Nico Williams o Fabián Ruiz estuvieron en el radar del “Rey de Europa”, pero sus fichajes nunca se concretaron. Quizá la última contratación bomba de origen nacional por parte del Madrid fue Francisco “Isco” Alarcón, allá por 2013.