Supuestos resultados en el primer día de votaciones en el exterior son falsos, advierte el registrador

La jornada electoral comenzó en el exterior, donde más de un millón de colombianos podrá acudir a los puestos de votación en 67 países para ejercer su derecho al voto. Aunque este lunes apenas fue el primer día, ya estaría circulando información falsa sobre resultados en algunas mesas. Así lo dio a conocer el registrador Hernán Penagos en una declaración ante los medios, aclarando cuándo se darán a conocer los resultados de las votaciones que se llevarán a cabo durante toda la semana en el exterior. Lea también | Pilas: este lunes 25 de mayo comienzan las votaciones presidenciales en el exterior, ¿cómo consultar su puesto de votación? “Está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior, lo que es imposible porque esa información no se puede divulgar”, expresó Penagos, agregando que eso “sólo se empieza a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia”.

El funcionario también aprovechó y lanzó una advertencia a quienes están poniendo a circular esos supuestos resultados. “Aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan la información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, subrayó.

Por otra parte, Penagos respondió a los señalamientos que sigue lanzando el presidente Petro sobre un supuesto fraude y aclaró que el verdadero riesgo está en otros delitos como la compra de votos y la presencia de grupos armados que alteran el voto libre de los ciudadanos.

Sobre las denuncias que se presentaron de colombianos en el exterior que por retrasos en la fila y lentitud en las validaciones se quedaron sin votar, Penagos aclaró que no se han presentado mayores inconvenientes y que debido a los festivos en Estados Unidos y Europa hubo un mayor número de colombianos en los consulados. Esto obligó a instalar ciertos protocolos para agilizar la votación como dividir las mesas de votación.

En el exterior hay un total de 1.414.661 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto que lo harán en 1.489 mesas de votación habilitadas desde hoy lunes, 25 de mayo, hasta el sábado, 30 de mayo; y 2.181 mesas que se instalarán el domingo, 31 de mayo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.