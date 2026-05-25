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Depredador sexual de Tolima al parecer abusó de 5 hijas, 2 sobrinas y una nieta

Los crímenes ocurrieron en tres ciudades, desde 1998 hasta 2024, según la Fiscalía.

  • La identidad del presunto depredador sexual fue reservada para proteger a sus víctimas, que son familiares. FOTO: CORTESÍA DE LA FISCALÍA.
    La identidad del presunto depredador sexual fue reservada para proteger a sus víctimas, que son familiares. FOTO: CORTESÍA DE LA FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
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Un depredador sexual fue puesto tras las rejas en el departamento del Tolima, luego de abusar durante dos décadas continuadas de sus propias familiares.

El horror quedó al descubierto tras las denuncias recibidas por la Fiscalía en los municipios de Fresno y Rovira, las cuales involucraban a un campesino de 60 años de edad.

El ente acusador reportó este lunes que los crímenes fueron perpetrados entre 1998 y 2024, tanto en esos dos pueblos como en la ciudad de Bogotá.

Las víctimas fueron cinco hijas, dos sobrinas y una nieta, ultrajadas en fincas lejanas de los centros urbanos, principalmente.

“Durante este tiempo habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático”, aseveró la Fiscalía en un comunicado.

La primera víctima del depredador fue su hija mayor, cuando esta tenía siete años, y los vejámenes se prolongaron hasta que cumplió los 12.

“En todos los casos, al parecer, aprovechó la ausencia de su esposa para cometer los abusos; y posteriormente ejerció amenazas de muerte contra las menores de edad para evitar que lo denunciaran”, recalcó la Fiscalía.

Cuando su esposa se enteró de lo que ocurría, recibió una paliza, lo cual no impidió que ella lo denunciara, razón por la cual fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía, en Fresno.

En las audiencias de control de garantías le imputaron cargos por acceso carnal violento, acto sexual violento, violencia intrafamiliar e incesto.

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Sin embargo, el sexagenario se declaró inocente en el estrado. El juzgado lo mandó a la cárcel como medida preventiva, mientras avanza el proceso penal.

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