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“El riesgo no está en los softwares”: Registrdador Hernán Penagos responde a Petro y defiende la transparencia electoral

El Registrador Nacional aseguró que los riesgos electorales están en la compra de votos, la coacción al elector y la financiación ilegal de campañas, no en el software electoral, como ha sostenido el presidente.

  • Registrador Nacional Hernán Penagos. Foto: Colprensa
    Registrador Nacional Hernán Penagos. Foto: Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral siguen generando respuestas desde las instituciones encargadas de vigilar y organizar el proceso democrático. Este lunes 22 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del sistema electoral colombiano, al tiempo que insistió en que las campañas cuentan con herramientas suficientes para ejercer control sobre los comicios. A su vez, la Defensoría del Pueblo pidió al presidente y a su gabinete evitar pronunciamientos que puedan favorecer al candidato del oficialismo.

Penagos señaló que uno de los principales mecanismos de vigilancia son los testigos electorales y destacó que las organizaciones políticas tienen la posibilidad de inscribirse masivamente. Sin embargo, cuestionó que no siempre hagan uso de esa facultad.

“Lo primero es que es maravilloso que las organizaciones políticas y las campañas presenten, inscriban el mayor número de testigos electorales. Lo que ocurre es que no lo hacen, creo yo, que si no lo hacen es porque confían en el proceso electoral”, afirmó el registrador.

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En cuanto al acceso a los softwares y códigos fuente utilizados durante las elecciones, Penagos aseguró que la información fue puesta a disposición de los actores políticos con suficiente antelación. “En segundo lugar, los software y los códigos fuente han sido expuestos en tiempo suficiente para dar absolutas garantías electorales”, sostuvo.

El registrador también cuestionó que buena parte del debate público se mantenga concentrado en los sistemas tecnológicos de la Registraduría y advirtió que los principales riesgos para la integridad de las elecciones están en otras prácticas que históricamente han afectado los procesos democráticos.

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“Aquí nos tienen entretenidos con software y con código fuente. Pero lo que hay que señalar es que el verdadero riesgo del proceso electoral no está ahí, no está en la Registraduría donde hay miles de ojos pendientes de cómo se cumplen las labores misionales de ella. El riesgo electoral está en la compra de votos, en la coacción al elector, en la financiación ilegal de las campañas”, dijo.

Según Penagos, la prioridad debe ser coordinar esfuerzos entre las distintas instituciones para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni interferencias. “Es ahí donde tenemos que articular todas las instituciones para que la ciudadanía vote libremente y para que no hayan delitos electorales”, agregó.

También, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro y a los miembros de su Gobierno para que mantengan una postura institucional durante la campaña presidencial.

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La funcionaria advirtió que, independientemente de las decisiones que puedan adoptar posteriormente las autoridades competentes frente a eventuales denuncias por participación en política, los tiempos de la contienda electoral exigen prudencia desde el Ejecutivo. “Mientras que llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones”, afirmó.

Marín insistió en que el Gobierno debe evitar mensajes que puedan interpretarse como respaldo a alguna candidatura en particular. “Es un llamado al presidente de la República y a todo el gobierno nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de gobierno”, señaló.

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