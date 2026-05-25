“El riesgo no está en los softwares”: Registrdador Hernán Penagos responde a Petro y defiende la transparencia electoral

Las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral siguen generando respuestas desde las instituciones encargadas de vigilar y organizar el proceso democrático. Este lunes 22 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del sistema electoral colombiano, al tiempo que insistió en que las campañas cuentan con herramientas suficientes para ejercer control sobre los comicios. A su vez, la Defensoría del Pueblo pidió al presidente y a su gabinete evitar pronunciamientos que puedan favorecer al candidato del oficialismo.

Penagos señaló que uno de los principales mecanismos de vigilancia son los testigos electorales y destacó que las organizaciones políticas tienen la posibilidad de inscribirse masivamente. Sin embargo, cuestionó que no siempre hagan uso de esa facultad.

“Lo primero es que es maravilloso que las organizaciones políticas y las campañas presenten, inscriban el mayor número de testigos electorales. Lo que ocurre es que no lo hacen, creo yo, que si no lo hacen es porque confían en el proceso electoral”, afirmó el registrador.

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En cuanto al acceso a los softwares y códigos fuente utilizados durante las elecciones, Penagos aseguró que la información fue puesta a disposición de los actores políticos con suficiente antelación. “En segundo lugar, los software y los códigos fuente han sido expuestos en tiempo suficiente para dar absolutas garantías electorales”, sostuvo.