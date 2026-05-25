Otro desacierto de Petro: celebró firma en apoyo a constituyente con una foto del 2017

El presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro de las críticas y burlas por compartir otra vez las llamadas ‘fake news’ tras publicar un mensaje viejo en su cuenta de X para promover su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente en el país.
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Y es que el mandatario acompañó la publicación con la fotografía de un campesino firmando una planilla, pero un detalle temporal desató los cuestionamientos: la imagen explícitamente dice que fue publicada en el año 2017 y dice: “Porque la paz vendrá del campo. Petro presidente”, como si fuera en tiempos de campaña.
“Firmas de las más valiosas por la Constituyente”, manifestó el jefe de Estado en su publicación realizada este lunes 25 de mayo.