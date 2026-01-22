Así fue como una madre participó en el asesinato de su hija de tres años en Medellín: la sentenciaron a 37 años de cárcel

Esta semana fue capturada en el barrio de San Joaquín, al occidente de Medellín, una mujer que deberá cumplir una sentencia de 37 años y 6 meses de prisión, por su participación en el crimen de su hija de 3 años.
El crimen ocurrió la noche del 2 de diciembre de 2019, cuando la madre de la menor de edad la llevó de urgencias a un hospital de la capital antioqueña, donde ofreció versiones contradictorias sobre el estado de salud y los hematomas que presentaba la niña.
La Fiscalía estableció que la madre sabía del grave estado de salud de la niña desde horas de la tarde. Sin embargo, ella decidió llevarla a un centro asistencial después de las 9:30 de la noche.