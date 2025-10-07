Capturaron a un hombre que le robó $160 millones a un extranjero en El Poblado

Por un robo a un estadounidense, ocurrido hace cuatro meses en la comuna 14 (El Poblado), las autoridades capturaron a un hombre de 22 años en el barrio Campo Valdés, de Medellín. A la víctima le habían quitado objetos de valor por 160 millones de pesos y al procesado se le vinculó también por otro hurto, este cometido en Bello.
Los hechos por los cuales lo estaban investigando ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando, según las versiones judiciales, el detenido en compañía de otra persona interceptaron al extranjero y le quitaron dos relojes de alta gama y una cadena de oro, los cuales estaban avaluados en este millonario monto.