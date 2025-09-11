Cárcel para el hombre que habría prendido fuego a una habitante de calle en Barrio Antioquia; la mujer está en UCI

Tras la conmoción que causó esta semana en Medellín el caso en el que rociaron con gasolina y luego prendieron fuego a una mujer habitante de calle, en el Barrio Antioquia, las autoridades dieron con el presunto responsable y ya lo judicializaron. Este delito se registró el pasado 8 de septiembre, cuando la mujer estaba dormida dentro de un cambuche en la canalización de dicho sector, en el suroccidente de la ciudad.
Eran alrededor de las 2:50 de la tarde de ese lunes, cuando el cambuche comenzó a arder. Al rato, la mujer que estaba allí logró salir, pero ya con múltiples quemaduras en todo el cuerpo, por lo cual se tiró a la quebrada, de donde personas del sector lograron sacarla poco después. Al presunto agresor, según los reportes preliminares, lo capturó la Policía minutos después de cometer este aberrante hecho.