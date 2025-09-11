Cárcel para el hombre que habría prendido fuego a una habitante de calle en Barrio Antioquia; la mujer está en UCI

Tras la conmoción que causó esta semana en Medellín el caso en el que rociaron con gasolina y luego prendieron fuego a una mujer habitante de calle, en el Barrio Antioquia, las autoridades dieron con el presunto responsable y ya lo judicializaron. Este delito se registró el pasado 8 de septiembre, cuando la mujer estaba dormida dentro de un cambuche en la canalización de dicho sector, en el suroccidente de la ciudad. Le puede interesar: A habitante de calle le rociaron gasolina y la quemaron viva en Barrio Antioquia, Medellín Eran alrededor de las 2:50 de la tarde de ese lunes, cuando el cambuche comenzó a arder. Al rato, la mujer que estaba allí logró salir, pero ya con múltiples quemaduras en todo el cuerpo, por lo cual se tiró a la quebrada, de donde personas del sector lograron sacarla poco después. Al presunto agresor, según los reportes preliminares, lo capturó la Policía minutos después de cometer este aberrante hecho.

Este jueves 11 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación informó que tras presentarle las pruebas a un juez con funciones de control de garantías, este leimpuso medida de aseguramiento en centro carcelario al presunto responsable del hecho, identificado como Ernesto Oviedo Maldonado, de 64 años, quien también sería habitante de calle. Lo que ha trascendido en la investigación y por relatos de testigos es que antes de prenderle fuego a la mujer, el hombre le habría reclamado por dañar unas plantas que él había sembrado al borde de la canalización. Sin embargo, uno de los relatos indica que la persona que dañó dichas plantas no es la mujer quemada, sino otro habitante de la calle que no estaba en el cambuche en ese momento. Lea también: Recompensa, refuerzo policial de 100 miembros del Ejército adicionales y operativos en los barrios, primeras medidas tras atentado en Loreto, Medellín