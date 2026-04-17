Cayó en Asia infante de marina que habría matado y dejado en una nevera a su esposa, una paisa, en Estados Unidos

El infante de marina de Estados Unidos, David Varela, fue capturado por el FBI en un país asiático por el asesinato de su esposa, la paisa Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, a finales de enero de este año en Norfolk, estado de Virginia, en Estados Unidos. “El FBI está anunciando la exitosa aprehensión en el extranjero de David Varela, un reservista de la Marina de 38 años que es buscado por asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposa, Lina Guerra”, señalaron desde el ente investigador.

Indicaron que la captura por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se produjo de la mano del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) en uno de los países del este asiático, donde lo estuvieron buscando por dos meses. “Quiero reconocer a HSI, a nuestros socios y al esfuerzo interinstitucional por la rápida aprehensión y el regreso a Estados Unidos. El señor Varela ha estado huyendo durante más de dos meses intentando evitar el enjuiciamiento por estos crímenes atroces, pero la justicia no olvida”, añadieron desde el FBI. Entérese: Él es el hombre señalado del asesinato de paisa encontrada dentro de una nevera en Estados Unidos El crimen de Guerra Echavarría se habría perpetrado desde el 16 de enero, cuando se produjo su desaparición, y de paso se vio por última vez a Varela por las calles de Norfalk. En medio de la preocupación de los familiares, cuando ingresaron a la propiedad el 5 de febrero, encontraron sus restos mortales dentro de una nevera.

Para intentar justificar su crimen, y ganar tiempo, Varela habría dicho a los familiares de Lina María que a ella la habían detenido por el hurto a un establecimiento comercial, incluso mostrándola vestida de naranja, como ocurre con quienes están capturados en el país norteamericano. Sin embargo, cuando los familiares fueron a buscarla en las prisiones de este estado, se encontraron con que no había ningún reporte de detención en contra de esta antioqueña, así como tampoco registro de antecedentes judiciales. Le puede interesar: Macabro hallazgo en el Centro de Medellín: hallaron el cuerpo de una joven de 20 años en un hotel Cuando encontraron el cadáver dentro de la nevera, los investigadores forenses realizaron toda la investigación y confirmaron que su muerte se trató de un homicidio mediante asfixia, luego de cinco días de exámenes. Entre el asesinato y el hallazgo del cadáver, Varela tomó un vuelo rumbo a Hong Kong con el fin de escabullirse por el este asiático y así evitar el accionar de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, tras su captura, ya regresó a territorio norteamericano para ser procesado por este asesinato ante una corte del estado de Virginia.