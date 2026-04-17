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Cayó en Asia infante de marina que habría matado y dejado en una nevera a su esposa, una paisa, en Estados Unidos

El FBI confirmó la captura de este extranjero en un país del este asiático, a donde había escapado luego de producirse el asesinato de su compañera sentimental en un aparente ataque de celos.

  • A Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, la encontraron sin vida dentro de una vivienda en Norfolk, Estados Unidos, el 5 de febrero. Su esposo, David Varela, estaba prófugo tras el crimen. FOTOS: CORTESÍA
    A Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, la encontraron sin vida dentro de una vivienda en Norfolk, Estados Unidos, el 5 de febrero. Su esposo, David Varela, estaba prófugo tras el crimen. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 37 minutos
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El infante de marina de Estados Unidos, David Varela, fue capturado por el FBI en un país asiático por el asesinato de su esposa, la paisa Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, a finales de enero de este año en Norfolk, estado de Virginia, en Estados Unidos.

“El FBI está anunciando la exitosa aprehensión en el extranjero de David Varela, un reservista de la Marina de 38 años que es buscado por asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposa, Lina Guerra”, señalaron desde el ente investigador.

Indicaron que la captura por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se produjo de la mano del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) en uno de los países del este asiático, donde lo estuvieron buscando por dos meses.

“Quiero reconocer a HSI, a nuestros socios y al esfuerzo interinstitucional por la rápida aprehensión y el regreso a Estados Unidos. El señor Varela ha estado huyendo durante más de dos meses intentando evitar el enjuiciamiento por estos crímenes atroces, pero la justicia no olvida”, añadieron desde el FBI.

Entérese: Él es el hombre señalado del asesinato de paisa encontrada dentro de una nevera en Estados Unidos

El crimen de Guerra Echavarría se habría perpetrado desde el 16 de enero, cuando se produjo su desaparición, y de paso se vio por última vez a Varela por las calles de Norfalk. En medio de la preocupación de los familiares, cuando ingresaron a la propiedad el 5 de febrero, encontraron sus restos mortales dentro de una nevera.

Para intentar justificar su crimen, y ganar tiempo, Varela habría dicho a los familiares de Lina María que a ella la habían detenido por el hurto a un establecimiento comercial, incluso mostrándola vestida de naranja, como ocurre con quienes están capturados en el país norteamericano.

Sin embargo, cuando los familiares fueron a buscarla en las prisiones de este estado, se encontraron con que no había ningún reporte de detención en contra de esta antioqueña, así como tampoco registro de antecedentes judiciales.

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Cuando encontraron el cadáver dentro de la nevera, los investigadores forenses realizaron toda la investigación y confirmaron que su muerte se trató de un homicidio mediante asfixia, luego de cinco días de exámenes.

Entre el asesinato y el hallazgo del cadáver, Varela tomó un vuelo rumbo a Hong Kong con el fin de escabullirse por el este asiático y así evitar el accionar de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, tras su captura, ya regresó a territorio norteamericano para ser procesado por este asesinato ante una corte del estado de Virginia.

Varela es reservista en servicio activo de la Marina de Estados Unidos y se había conocido con Lina María en el estado de Florida. Después de varios meses de relación, se casaron y estuvieron juntos durante 11 años.

Paola Ramírez, cuñada de la fallecida, señaló que durante el tiempo que duró esta relación, los hechos de violencia eran recurrentes porque el reservista era muy celoso, a tal grado que ella no podía salir de su casa sin posteriormente recibir reclamos, por lo que había dejado de estudiar y trabajar.

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